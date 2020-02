XVIII-wieczny manuskrypt z internetowej aukcji. "Rzecz bezcenna"

Ile wydano na wino, a ile na zakup drewna, jakim obciążeniem dla kościelnej kasy były pensje dla strażników i duchownych, a także to, komu parafia pożyczała pieniądze - tego wszystkiego można dowiedzieć się z XVIII-wiecznego manuskryptu, który trafił do Kościoła Pokoju w Świdnicy. Został on odnaleziony na jednym z międzynarodowych portali aukcyjnych.

Informacja o aukcji trafiła do Świdnicy od naukowców z Niemiec. Okazało się, że manuskrypt to bilans kwartalny Kościoła Pokoju obejmujący okres od kwietnia do czerwca 1720 roku. Dokument na internetowej aukcji licytowało kilka osób. Ostatecznie za niemal 300 euro kupiła go parafia ewangelicko-augsburska w Świdnicy. Sprzedawca znajdował się w Wiedniu. - Ma dla nas olbrzymią wartość, bo to dokument historyczny, który pokazuje, jak funkcjonowała parafia. Dokumentuje też życie dawnych mieszkańców więc rzecz jest bezcenna. Co więcej, istnieje tylko w jednym egzemplarzu. Drugiego takiego nie ma - mówi Bożena Pytel z Kościoła Pokoju.