"Staramy się być o krok przed". Premier zapowiada transformację szpitali tymczasowych

Gdy wreszcie zwalczymy tę okropną, fatalną trzecią falę - a jesteśmy bliżej tego dzięki procesowi szczepień - to wtedy część szpitali tymczasowych będziemy chcieli przekształcić w szpitale rehabilitacji pocovidowej - zapowiedział we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki, który wizytował szpital tymczasowy.

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu podkreślał, że placówki takie, jak ta pełniły i pełnią różne funkcje. - Zanim ta trzecia fala wezbrała w wielu miejscach służyły jako punkty szczepień. Sam szpital tymczasowy jest ostatnią linią obrony przed COVID-19. Szpitale tymczasowe pełnią dziś zasadniczą rolę w leczeniu COVID-19 - podkreślał premier w trakcie wypowiedzi dla mediów. I dodawał: - Staramy się być o krok przed tym, co może nas jeszcze zaskoczyć. Zawsze trzeba założyć najgorszy możliwy scenariusz. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>