Cichy piątkowy wieczór. Ulice miast opustoszały

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony przez rząd, by zatrzymać epidemię koronawirusa, zmieni na pewien czas nasze przyzwyczajenia. Widać to było już w piątkowy wieczór. Spacery po zmroku pokazały przede wszystkim puste ulice miast w całej Polsce.

Jedzenie tylko na wynos lub z dostawą

Decyzją władz od soboty swoją działalność ograniczają na dwa tygodnie restauracje, kawiarnie czy puby. Będą one mogły nadal sprzedawać jedzenie, ale na wynos lub z dostawą. Ograniczeniu podlega spożywanie posiłków na miejscu. Ograniczona została też działalność galerii handlowych. W nich czynne są sklepy spożywcze i apteki.

Zgromadzenia tak, ale tylko do 50 osób

Premier poinformował, że jednym z wprowadzonych środków bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa jest też ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Dotyczy ono marszów, demonstracji, uroczystości religijnych i wszelkich zgromadzeń wiążących się z działalnością instytucji centralnych, samorządowych i osób prywatnych. Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego kolejni hierarchowie kościelni apelują do wiernych o stosowanie się do zaleceń władz centralnych.