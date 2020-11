Szpital modułowy przyjmie pierwszych pacjentów chorych na COVID-19

Zbudowany z kontenerów szpital, który ma zwiększyć liczbę łózek dla chorych na COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (województwo dolnośląskie), jest gotowy i już w poniedziałek ma przyjąć pierwszych pacjentów. Koszt budowy szpitala modułowego to kilka milionów złotych.

- Ten szpital jest nam niezbędny. Widzimy, jak wzrastają potrzeby. (...) Mamy do czynienia realnie z drugą falą zakażeń i powrotem zachorowań - mówił pod koniec września Kamil Barczyk, dyrektor bolesławieckiego szpitala. To właśnie wtedy przy szpitalu w Bolesławcu rozpoczął się montaż 28 - przywiezionych z Niemiec - kontenerów. Łączny koszt zakupu i budowy dodatkowego szpitala to - jak informował Barczyk - 7,5 miliona złotych. Dzięki szpitalowi modułowemu placówka zwiększy, o 65 łóżek, swoją pojemność. I będzie mogła opiekować się pacjentami chorymi na COVID-19 bez uszczerbku dla tych, którzy w szpitalu będą potrzebowali pomocy z innych powodów.