Odpady z Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii trafiały do Polski. Jest wyrok

Płonące wysypisko sposobem na utylizację śmieci? "Dla nas to bomba ekologiczna" Źródło: Uwaga TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 18 listopada roku przed Sądem Rejonowym w Lubinie zapadł wyrok w sprawie Mirosława D., oskarżonego o nielegalny przywóz odpadów z zagranicy do Polski.

W okresie od lutego do listopada 2017 roku Mirosław D. organizował transporty odpadów z Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Łącznie sprowadził do Polski 198 ładunków, każdy o wadze od 20 do 24 ton. Odpady były składowane na terenie firm w Kłopotowie koło Lubina oraz w Bytomiu. Za każdy transport - jak ustaliła prokuratura - oskarżony uzyskiwał około trzech tysięcy złotych, co dało mu łączną korzyść finansową w wysokości ponad pół miliona złotych.

Odpady śmieci w Kłopotowie koło Lubina Źródło: Archiwum TVN

Wyrok sądu

"Sąd Rejonowy w Lubinie wymierzył oskarżonemu Mirosławowi D. karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 250 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych tj. pięciu tysięcy złotych oraz orzekł przepadek korzyści osiągniętej z popełnienia przypisanych mu przestępstw" - poinformowała Grażyna Szuszkiewicz, zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy.

Nielegalne odpady śmieci Źródło: Archiwum TVN

Wyrok obejmuje również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem odpadami oraz siedmioletni zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami.

Decyzja sądu nie jest prawomocna. Prokuratura Okręgowa w Legnicy wystąpiła o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD