Wrocław Kłęby dymu nad miastem. Płonął warsztat samochodowy Oprac. Mateusz Czajka |

We Wrocławiu pali się warsztat samochodowy Źródło wideo: Mario Ratajczak Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz

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Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał nam, że na terenie magazynów przy Tynieckiej we Wrocławiu działało 11 zastępów straży. Palił się warsztat samochodowy w jednej z hal. Powierzchnia pożaru objęła ok. 200 metrów kwadratowych. Hala w większości spłonęła.

- Udało się uratować halę, która bezpośrednio przylegała do tej pierwszej - dodał dyżurny.

Akcja została zakończona. Nikt nie został poszkodowany.

Pożar warsztatu samochodowego, Wrocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Pożar warsztatu samochodowego we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mariusz

Pożar warsztatu samochodowego we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mariusz

Pożar warsztatu samochodowego we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mariusz

Źródło: Google Maps