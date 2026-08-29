Kłęby dymu nad miastem. Płonął warsztat samochodowy
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Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał nam, że na terenie magazynów przy Tynieckiej we Wrocławiu działało 11 zastępów straży. Palił się warsztat samochodowy w jednej z hal. Powierzchnia pożaru objęła ok. 200 metrów kwadratowych. Hala w większości spłonęła.
- Udało się uratować halę, która bezpośrednio przylegała do tej pierwszej - dodał dyżurny.
Akcja została zakończona. Nikt nie został poszkodowany.
Źródło: tvn24.pl