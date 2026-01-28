Awantura na studniówce. Pijany 19‑latek pogryzł ochroniarzy

Karpacz Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 stycznia około godz. 23.40 w Karpaczu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że jeden z uczestników imprezy jest agresywny i miał pobić innego mężczyznę. Na miejscu funkcjonariusze zastali pracowników ochrony, którzy przetrzymywali 19-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego.

"Młody mężczyzna był agresywny wobec dziewczyny, z którą przyszedł na studniówkę. Następnie zaatakował dwóch mężczyzn, którzy próbowali go powstrzymać, a w trakcie interwencji pogryzł także dwóch pracowników ochrony" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Zatrzymany 19-latek

Wszyscy poszkodowani wymagali pomocy medycznej.

Jak okazało się, 19-latek miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i dalszych czynności.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. zmuszania do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała kilku osób. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Za popełnione czyny grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

