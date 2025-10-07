Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu poinformował o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Jordanów Śląski/Karolin. Decyzja zapadła po analizie próbki pobranej 2 października 2025 r. z przepompowni sieciowej w Jezierzycach Wielkich.
Jak wynika z komunikatu sanepidu, woda nie spełnia norm dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z grupy coli, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Woda nie nadaje się do spożycia
"Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie woda nie nadaje się do użycia i należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń: woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw, woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania. woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień. Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC" - informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu.
Zarządcą wodociągu jest Urząd Gminy Jordanów Śląski, który został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych i przywrócenia jakości wody zgodnej z obowiązującymi normami. Na terenie gminy mieszkają 3174 osoby.
- Rano odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Planowane jest uruchomienie drugiego beczkowozu z wodą pitną dla mieszkańców. Wczoraj zaczęli rozwozić wodę. W pierwszym "rzucie" rozdysponowali ok. 1000 litrów na cztery miejscowości - informuje Paweł Filipczak, wójt gminy Jordanów Śląski.
Poniżej aktualizacja dzisiejszego kursu.Posted by Gmina Jordanów Śląski on Tuesday, October 7, 2025
Zdaniem wójta, sytuacja powinna się ustabilizować w czwartek bądź piątek. Wtedy będą znane wyniki.
Komunikat obowiązuje do czasu jego odwołania.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Gmina Jordanów Śląski