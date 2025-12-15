Zjechała ze swojego pasa, nie żyje. Dwie osoby są ranne

Tragiczny wypadek w Jeleniej Górze Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 6.20 w alei Władysława Bartoszewskiego w Jeleniej Górze. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu trzech samochodów osobowych.

"46-letnia kierująca citroenem, jadąc w kierunku Wrocławia, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z toyotą, którą kierował 60-letni mężczyzna, jadący w kierunku Jeleniej Góry, a następnie citroen wypadł z drogi i wpadł do rowu. Z kolei audi jadące za toyotą nie zdążyło wyhamować i uderzyło w ten pojazd" - podała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze w komunikacie.

Jedna osoba nie żyje, dwie w szpitalu

Kobieta kierująca citroenem była zakleszczona w pojeździe, następnie - po uwolnieniu - reanimowana. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

Do szpitala trafił pasażer z audi i kierowca toyoty.

Droga w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Wytyczono objazd ulicą Wrocławską.

"Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około dwóch godzin" - przekazali policjanci.

