Zabójstwo 11-letniej Danusi. Nowe informacje o zatrzymanej dziewczynce

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W poniedziałek w odległości 200-300 metrów od szkoły podstawowej w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-latki. Policja przekazała, że doszło do zabójstwa. W związku z tymi wydarzeniami zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. Została już wysłuchana w sprawie zabójstwa. Teraz wszystkie akta zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

W środę sędzia Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wydała oświadczenie w tej sprawie. Przekazała, że do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wpłynęły akta policji w sprawie nieletniej.

- W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie z udziałem nieletniej, na której sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy - dodała sędzia. Nie wyjaśniła, o jaki środek chodzi, i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy.

Podkreśliła, że sprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami.

Zabójstwo 11-letniej Danusi

15 grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak przekazała prokurator, kiedy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, dziewczynka już nie żyła. Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze, poinformowała, że doszło do zabójstwa.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę. - Ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem, to 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała 11-latka - mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Prokurator przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż, którym prawdopodobnie zadano ciosy. To "finka", czyli nieskładany nóż, który przechowuje się w pokrowcu.

12-latka została wysłuchana przez policję. - Nieletnia ma nieskończone 13 lat, a więc wszystko odbywa się w ramach ustawy dotyczącej postępowania w sprawach nieletnich - wyjaśniała rzeczniczka policji.

Materiały w tej sprawie trafiły do sądu rodzinnego.

O sprawę w "Sygnałach Dnia" na antenie radiowej Jedynki pytany był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- (...) prawdopodobnie, jeśli to się wszystko potwierdzi, sprawczyni trafi do zakładu poprawczego. Wiemy, że ta odpowiedzialność karna za tego typu czyn jest w Polsce od 14 lat, więc tutaj będziemy tylko mogli mówić o umieszczeniu w poprawczaku, ale to może być bardzo dotkliwe - wskazał minister sprawiedliwości.

Pomoc psychologiczna

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak po zebraniu sztabu kryzysowego zapowiedział, że uczniowie szkoły, do której uczęszczała dziewczynka, otrzymują potrzebną pomoc psychologiczną, podobnie jak nauczyciele oraz rodzice ofiary.

Wychowawcy, wspierani przez psychologów, rozmawiali z dziećmi o tragicznej śmierci uczennicy.

Jak przekazał rzecznik prezydenta Marcin Ryłko, w szkole podstawowej nr 10 odbyły się spotkania w każdej klasie z udziałem wychowawców, psychologów i pedagogów. Do pomocy skierowano 10 psychologów z miasta i MOPS-u oraz dodatkową grupę ze szpitala MSWiA.

- Psychologowie pracują na terenie szkoły nr 10, tam są oddelegowani do wsparcia dzieci, rodziców i kadry nauczycieli - informuje Ilona Korzekwa, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej w Jeleniej Górze.

Specjalne dyżury psychologiczne zostaną również uruchomione 22 i 23 grudnia.

Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański na portalu X, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Jeleniej Górze szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej. Jednocześnie podkreślono, że nie wpłynie to na funkcjonowanie placówki ani na ciągłość udzielania świadczeń.

Dzień pogrzebu dniem żałoby w mieście

Prezydent miasta ogłosił dzień pogrzebu 11-latki dniem żałoby na terenie Jeleniej Góry. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

"W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o ustanowieniu dnia pogrzebu Dziewczynki, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra" - poinformował Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jeleniej Góry.

