Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały

Jelenia Góra

Informację o uciekającym kierowcy fiata ducato polscy policjanci dostali od strony czeskiej we wtorek, 7 października po godzinie 16.

- Kierowca fiata ducato na czeskich numerach rejestracyjnych uciekał z Czech w kierunku Jakuszyc. Nasi funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, ale jechał dalej. Padły wtedy strzały ostrzegawcze - przekazała nam podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Kierowca zatrzymany

Mężczyzna zjechał z drogi kilka kilometrów dalej, a ostatecznie został zatrzymany w Wojcieszycach przez funkcjonariuszy ze Szklarskiej Poręby.

- Pojazd został odzyskany. Z mężczyzną trwają aktualnie czynności - dodał oficer prasowy.