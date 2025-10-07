Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały

Informację o uciekającym kierowcy fiata ducato polscy policjanci dostali od strony czeskiej we wtorek, 7 października po godzinie 16.
- Kierowca fiata ducato na czeskich numerach rejestracyjnych uciekał z Czech w kierunku Jakuszyc. Nasi funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, ale jechał dalej. Padły wtedy strzały ostrzegawcze - przekazała nam podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Kierowca zatrzymany
Mężczyzna zjechał z drogi kilka kilometrów dalej, a ostatecznie został zatrzymany w Wojcieszycach przez funkcjonariuszy ze Szklarskiej Poręby.
- Pojazd został odzyskany. Z mężczyzną trwają aktualnie czynności - dodał oficer prasowy.
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock