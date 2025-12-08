Molestowanie dziewczynek i groźby śmierci

Do zdarzenia doszło w Oławie Źródło: Google Earth

Prokuratura Rejonowa w Oławie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Jakubowi S., który odpowie za seksualne wykorzystanie trzech dziewczynek poniżej 15. roku życia oraz groźby pozbawienia życia wobec jednej z nich. Do zdarzenia doszło w dniu 7 sierpnia 2025 roku w Oławie.

Jakub S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Twierdzi, że był pod wpływem alkoholu oraz środków psychotropowych i nie pamięta przebiegu wydarzeń.

"Wobec oskarżonego stosowany jest tymczasowy areszt" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

S. nie był dotychczas karany. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Podejrzany o molestowanie, areszt

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi z kolei postępowanie przeciwko 59-letniemu mieszkańcowi miasta, podejrzanemu o molestowanie latem 2024 roku dwóch dziewczynek w wieku 9 i 12 lat. Chcąc zmusić dziewczynki do milczenia, podejrzany miał im grozić zabójstwem.

59-latkowi przedstawiono zarzut molestowania małoletnich poniżej 15 lat dzieci oraz zmuszenie ich groźbą bezprawną do milczenia.

Grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy" - przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Mężczyzna był już w przeszłości karany sądownie między innymi za podobny czyn.

