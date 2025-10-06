Wybuch butli z gazem. Dwie osoby poparzone

Do wybuchu doszło w poniedziałek około godziny 8.30. Jak przekazał st. kpt. Tomasz Kwiatkowski z PSP w Wałbrzychu, na miejscu pracowały dwa zastępy straży.
Dwie osoby trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Są poparzone, jednak - jak przekazał strażak - były przytomne.
W sumie z budynku ewakuowano sześć osób. - Do wybuchu doszło na poddaszu, uszkodzona została część dachu. Nadzór budowlany zdecyduje, czy mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań – poinformował Kwiatkowski.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock