Wybuch butli z gazem. Dwie osoby poparzone

Jedlina-Zdrój Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wybuchu doszło w poniedziałek około godziny 8.30. Jak przekazał st. kpt. Tomasz Kwiatkowski z PSP w Wałbrzychu, na miejscu pracowały dwa zastępy straży.

Dwie osoby trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Są poparzone, jednak - jak przekazał strażak - były przytomne.

W sumie z budynku ewakuowano sześć osób. - Do wybuchu doszło na poddaszu, uszkodzona została część dachu. Nadzór budowlany zdecyduje, czy mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań – poinformował Kwiatkowski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD