Wrocław

13 miejscowości bez wody zdatnej do picia 

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu strzelińskiego (woj. dolnośląskie)
Urząd Gminy Przeworno (Dolnośląskie) poinformował, że woda w trzynastu miejscowościach nie nadaje się do picia. Powodem są wykryte w wodociągu bakterie coli.

Jak przekazali urzędnicy na oficjalnym profilu internetowym gminy w mediach społcznościowych, strzeliński sanepid stwierdził nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym trzynaście miejscowości.

Problem dotyczy mieszkańców wsi: Karnków, Rożnów, Królewiec, Sarby, Jagielno, Jagielnica, Wieliczna, Samborowice, Stanica, Konary, Wieliszów, Głowaczów i Rogów.

Po przebadaniu próbek wody wykryto w niej przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii coli. Woda nie nadaje się picia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw, naczyń i sztućców oraz mycia zębów i kąpieli.

Można ją wykorzystywać jedynie do spłukiwania toalet i sprzątania. Jak poinformowali urzędnicy, gmina uruchomiła stałe punkty poboru wody zdatnej do picia w trzech miejscach.

Problemy z wodą w innych gminach

Identyczna sytuacja utrzymuje się od środy w gminie Ziębice (pow. ząbkowicki). Tam bez bieżącej czystej wody pozostają mieszkańcy ośmiu miejscowości. Z kolei w gminie Jordanów Śląski (powiat wrocławski) urzędnicy poinformowali, że kolejnych wyników badań spodziewają się w piątek. Tam przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii coli stwierdzono 7 października.

Z czystej wody dostarczanej za pomocą wodociągu mogą korzystać już mieszkańcy gm. Mirsk (pow. lwówecki). W czwartek po południu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku poinformował, że lwówecki sanepid po przebadaniu próbek stwierdził, że woda jest zdatna do picia i może być bezpiecznie używana do celów spożywczych oraz higienicznych.

Autorka/Autor: //tok

Źródło: PAP

