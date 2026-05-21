Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Pożar linii produkcyjnej, ewakuowano 165 pracowników

|
Nocny pożar zakładu
Pożar hali w Chrościnie (Dolnośląskie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Paweł
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
165 pracowników ewakuowano, trzech podtruło się dymem. W nocy wybuchł pożar w zakładzie produkcyjnym w Dzierżoniowie (Dolnośląskie). Strażacy kilka godzin walczyli z ogniem.

Około godziny 1.11 dyżurny otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z zakładów przy ulicy Pieszyckiej w Dzierżoniowie.

- Doszło do zapalenia się linii produkcyjnej uszczelek. Ogień widoczny był na zewnątrz, na dachu zakładu z komina wentylacyjnego. Nasze działania polegały na podaniu trzech prądów gaśniczych wody: dwóch do wnętrza obiektu i jednego na dach z drabiny mechanicznej - informuje mł. kpt. mgr inż. Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

165 pracowników opuściło budynek

Z budynku ewakuowało się 165 pracowników zakładu.

- Trzy osoby wymagały pomocy medycznej po lekkim podtruciu dymem. Osoby te przed przyjazdem straży pożarnej próbowały samodzielnie ugasić pożar. Dwie zostały na miejscu po zaopatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego, natomiast jedną przewieziono do szpitala - dodaje.

Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar w parku narodowym. Płonęły łąki i trzcinowiska

Pożar w parku narodowym. Płonęły łąki i trzcinowiska

Białystok
Policja zatrzymała strażaków podpalaczy

Policja zatrzymała strażaków podpalaczy

Opole
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
Mamy temat
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
DzierżoniówWojewództwo dolnośląskiepożar
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
BIZNES
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku, nie żyje dwulatek. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Świat
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Zbigniew Ziobro
"Będzie korzystał z gościnności". Media o planach Zbigniewa Ziobry
Aleksandra Sapeta
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Świat
Viktor Orban
Pierwsza propozycja zmiany konstytucji na Węgrzech. Dotyczy Orbana
Świat
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Świat
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
Trójmiasto
pap_20260306_0NU
Tyle zapłacimy za paliwo w piątek. Benzyna 95 i olej taniej
BIZNES
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Baza Ebbing, polskie F-35
Nowe polskie samoloty wkrótce zostaną przebazowane
Polska
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Mężczyzna ze skradzionym "lodem". Zdjęcie z monitoringu miejskiego w Szczecinku
W nocy spacerował z ogromnym lodowym rożkiem. Nie wiedział, dlaczego go zabrał
Szczecin
Burza, piorun, burzowo, pogoda
Gdzie jest burza? Na froncie kłębią się chmury i grzmi
METEO
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Policjanci ujawnili marihuanę, amfetaminę i mefedron
Nerwowa para. Ona odpowie za narkotyki, on za kradzione rowery
WARSZAWA
Wulkaniczny region Pól Flegrejskich
Ziemia zatrzęsła się w kalderze włoskiego superwulkanu
METEO
Ben Gvir
Polscy aktywiści uwolnieni. MSZ chce zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica