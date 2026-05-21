Wrocław Pożar linii produkcyjnej, ewakuowano 165 pracowników

Około godziny 1.11 dyżurny otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z zakładów przy ulicy Pieszyckiej w Dzierżoniowie.

- Doszło do zapalenia się linii produkcyjnej uszczelek. Ogień widoczny był na zewnątrz, na dachu zakładu z komina wentylacyjnego. Nasze działania polegały na podaniu trzech prądów gaśniczych wody: dwóch do wnętrza obiektu i jednego na dach z drabiny mechanicznej - informuje mł. kpt. mgr inż. Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Z budynku ewakuowało się 165 pracowników zakładu.

- Trzy osoby wymagały pomocy medycznej po lekkim podtruciu dymem. Osoby te przed przyjazdem straży pożarnej próbowały samodzielnie ugasić pożar. Dwie zostały na miejscu po zaopatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego, natomiast jedną przewieziono do szpitala - dodaje.

Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny.

