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Wrocław

Powódź do nich nie dotarła, ale wnioski o odszkodowanie złożyli. Decyzja sądu

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Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Pomoc dla powodzian po karkonosku
Źródło zdj. gł.: CBA
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Sześć osób zostało zatrzymanych, a trzy z nich aresztowano – to wynik działań CBA i prokuratury europejskiej w związku z pomocą powodziową. Zatrzymani to przedstawiciele trzech firm i były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Aferę od kilku tygodni opisują dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski.

O sprawie poinformował w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Decyzję o areszcie podjął Sąd Rejonowy Katowice–Wschód

"Ciąg dalszy nastąpi"

Podejrzani zostali zatrzymani na Dolnym Śląsku w środę na polecenie prokuratury europejskiej przez funkcjonariuszy CBA. W czwartek usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek.

Doprowadzenie jednej z zatrzymanych kobiet
Doprowadzenie jednej z zatrzymanych kobiet
Źródło zdjęcia: TVN24

W piątek rano Dobrzyński przekazał, że „po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez Prokuraturę Europejską, Sąd Rejonowy Katowice–Wschód aresztował trzy zatrzymane do tej sprawy osoby". "Ciąg dalszy nastąpi" - zapowiedział na platformie X.

ZOBACZ REPORTAŻ SUPERWIZJERA pt. "Hejt i układy po karkonosku"

Nie było wody, ale były wnioski o odszkodowanie

29 kwietnia CBA rozpoczęło kontrolę procedur przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2024 r. Przeanalizowano 900 wniosków, ponad 50 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej prawie 50 mln zł "poddano pogłębionej weryfikacji".

Jak podało CBA, przedstawiciele trzech firm od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. złożyli wnioski o odszkodowanie w sprawie strat poniesionych podczas powodzi we wrześniu 2024 r. "Przedłożona przez przedsiębiorców dokumentacja zawierała fikcyjne dane, ponieważ powódź nigdy nie dotarła do siedzib tych firm. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wypłaciła wnioskodawcom co najmniej 900 000 euro w formie pożyczek, w tym ze środków krajowych i unijnych" - informowało CBA.

"Chcieli wyłudzić pieniądze"
Źródło: PAP
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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