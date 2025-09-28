Tragedia na torach. Pociąg potrącił rowerzystę

Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Nowy Dwór w powiecie ząbkowickim. Pociąg Kolei Dolnośląskich potrącił rowerzystę, który poniósł śmierć na miejscu.
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich, są utrudnienia w ruchu drogowym na przejeździe w kierunku Wrocławia, a także w ruchu kolejowym.
"Na miejscu trwają czynności policjantów, którzy ustalają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - przekazała ząbkowicka policja.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ząbkowicach Śląskich