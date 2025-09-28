Tragedia na torach. Pociąg potrącił rowerzystę

Do zdarzenia doszło w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Nowy Dwór w powiecie ząbkowickim. Pociąg Kolei Dolnośląskich potrącił rowerzystę, który poniósł śmierć na miejscu.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich, są utrudnienia w ruchu drogowym na przejeździe w kierunku Wrocławia, a także w ruchu kolejowym.

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

"Na miejscu trwają czynności policjantów, którzy ustalają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - przekazała ząbkowicka policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD