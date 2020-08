"Ich relacja była niezwykła. To było coś magicznego". Egist został zastrzelony w zagrodzie

- Rano otrzymuję telefon od właściciela stajni, że najprawdopodobniej myśliwy postrzelił przypadkiem mojego konia. Nie mogłam w to uwierzyć, pytałam czy żartuje, nie dopuszczałam takiej możliwości. Powiedział, że policja jest w drodze i prosi o jak najszybszy przyjazd do stajni. Egist leżał, miał dwie rany postrzałowe. Jedną przy pyszczku, drugą ogromną na klatce piersiowej. Zakrwawiony. Przytulałam się do niego. Chciałam się pożegnać - opowiada pani Anna.

Trening przeplatany zabawą

- Egist dawał z siebie wszystko, był koniem bardzo oddanym, uwielbiał ludzi. Miałam go od źrebaczka, kiedy miał ledwie 10 miesięcy. Kupiłam go ze swoich oszczędności, bo mama nie zgadzała się na konia. Potajemnie odkładałam każdą złotówkę z kieszonkowego czy prezentów. Przed 15 urodzinami wyjęłam ten plik banknotów i pokazałam mamie. Była tak zszokowana, że się zgodziła. Pojechałam do stadniny, znalazłam źrebaczka, malutkiego, arabskiego. Zawsze chciałam właśnie takiego. I tak się zaczęła nasza przygoda. To było spełnienie marzeń - wspomina Anna Zenl.

"Nie sądzę, żeby w Europie, czy w świecie, była druga taka para"

- Ich relacja była niezwykła. To było coś magicznego, coś bajecznego. Coś takiego ulotnego, co można tylko oglądać w pięknych baśniach i czytać o tym w bajkach. Pokazywała to na swoich pokazach, ubrana w piękną, za każdym razem inną suknię. Wykonywała bardzo trudne ewolucje, gdzie było potrzebne sto procent zaufania do tego konia. Ten koń był dla niej tak niesamowicie delikatny - wiadomo, że jest to ekspresyjne zwierzę - z lekkością motylka i ostrożnie wykonywał zadania (...). Kiedy Ania się okręca o 360 stopni i trzyma go za kopyto, wystarczył większy jego nacisk na jej rękę i groziło to złamaniem kręgosłupa - albo utratą jego równowagi - i byłaby kaleką. Miała do niego stuprocentowe zaufanie, a on cały był skupiony na niej, żeby wszystko robić tak, żeby nie zrobić jej najmniejszej krzywdy - opowiada Gorczyca-Woźniak.