Trzylatek zgubił się podczas spaceru
W poniedziałek, 18 maja, do policji w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o trzyletnim chłopcu, który zgubił się podczas spaceru z babcią.
Na miejsce pojechali policjanci. Przeszukiwali drogi, tereny zielone, place zabaw oraz pobliski las. W poszukiwania włączyli się również mieszkańcy, którym dzielnicowi przedstawili rysopis poszukiwanego trzylatka.
Jedna z kobiet zauważyła trzylatka. "Chłopiec był wyraźnie przestraszony, zdezorientowany i nie wiedział, jak wrócić do domu. Został przekazany pod opiekę rodziców" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl