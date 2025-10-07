Zarzuty po 10 latach od włamania. Zdradziły go odciski palców

Bolesławiec

Do włamań doszło w czerwcu 2015 roku na terenie ogrodów działkowych w Bolesławcu. Sprawca ukradł nożyce i piły. Na miejscu zdarzenia bolesławiecki policyjny technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, w tym linie papilarne.

"Po latach, dzięki systemowi automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, zabezpieczony ślad został powiązany z mężczyzną, który był daktyloskopowany przez policjantów w Warszawie. Okazało się, że należy do 35-letniego mieszkańca stolicy, pochodzącego z Bolesławca" - informuje podkom. Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Zdradził go jeden odcisk palca Źródło: KPP w Bolesławcu

Po 10 latach usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym oraz pracy specjalistów z zakresu kryminalistyki, udało się ustalić sprawcę przestępstw po 10 lata od ich popełnienia.

