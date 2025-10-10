Logo strona główna
Wrocław

2,5 tysiąca porcji narkotyków pod stertą drewna. Zatrzymano 33-latka

Pod stertą drewna ukrywał narkotyki
Policjanci znaleźli marihuanę, kokainę i haszysz pod stertą desek
Źródło: Dolnośląska policja
Bolesławieccy policjanci zatrzymali 33-latka podejrzanego o posiadanie około 2,5 tysiąca porcji handlowych narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli marihuanę, metamfetaminę, kokainę oraz haszysz ukryte były pod stertą drewnianych desek.

Policjanci z Bolesławca ustalili, że 33-latek może mieć związek z przestępczością narkotykową. Zatrzymali go, gdy prowadził pojazd. Przeprowadzony narkotest nie wykazał, aby mężczyzna w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem narkotyków, jednak dalsze czynności doprowadziły do ujawnienia znacznych ilości nielegalnych substancji odurzających.

"Na terenie przyległym do posesji, gdzie mieszka podejrzany, pod stertą starych drewnianych elementów policjanci zabezpieczyli narkotyki, z których można uzyskać łącznie około 2,5 tysiąca porcji handlowych" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.

Pod stertą drewna ukrywał narkotyki
Pod stertą drewna ukrywał narkotyki
Źródło: KPP w Bolesławcu

Funkcjonariuszom udało się znaleźć cztery rodzaje narkotyków, w tym marihuanę, metamfetaminę, kokainę i haszysz.

Usłyszał zarzuty

33-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Teraz grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz
Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz
Źródło: KPP w Bolesławcu
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Bolesławcu

Bolesławiec
