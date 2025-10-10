2,5 tysiąca porcji narkotyków pod stertą drewna. Zatrzymano 33-latka

Policjanci znaleźli marihuanę, kokainę i haszysz pod stertą desek Źródło: Dolnośląska policja

Policjanci z Bolesławca ustalili, że 33-latek może mieć związek z przestępczością narkotykową. Zatrzymali go, gdy prowadził pojazd. Przeprowadzony narkotest nie wykazał, aby mężczyzna w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem narkotyków, jednak dalsze czynności doprowadziły do ujawnienia znacznych ilości nielegalnych substancji odurzających.

"Na terenie przyległym do posesji, gdzie mieszka podejrzany, pod stertą starych drewnianych elementów policjanci zabezpieczyli narkotyki, z których można uzyskać łącznie około 2,5 tysiąca porcji handlowych" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.

Pod stertą drewna ukrywał narkotyki Źródło: KPP w Bolesławcu

Funkcjonariuszom udało się znaleźć cztery rodzaje narkotyków, w tym marihuanę, metamfetaminę, kokainę i haszysz.

Usłyszał zarzuty

33-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Teraz grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz Źródło: KPP w Bolesławcu

