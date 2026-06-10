Wjechał autem na chodnik, nie żyje 9-latek i jego ojciec
Do wypadku doszło w środę (10 czerwca) przed godziną 17 w w miejscowości Bardo w powiecie ząbkowickim.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze. Następnie pojazd odbił się od muru i zderzył z jadącą z przeciwnego kierunku Toyotą, którą kierował 41-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego" - przekazała policja.
52-latek, jak podała policja, był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala.
Dwie osoby nie żyją
Pomimo akcji ratunkowej, nie udało się uratować dwóch potrąconych pieszych.
Jak przekazała podkom. Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, ofiary to 48-letni mężczyzna i jego 9-letni syn, którzy byli mieszkańcami powiatu Nyskiego.
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz służby ratunkowe. Postępowanie w sprawie trwa, wyjaśnienie są okoliczności tej tragedii.