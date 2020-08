Korytarzem życia pod prąd. Kierowcy zablokowali autostradę

Pod prąd

- Od zeszłego roku obowiązują przepisy, które określają, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji. Kierowcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji czynów takich jak w tym przypadku - mówi Przemysław Ratajczyk z biura prasowego wrocławskiej policji. I dodaje: - Jeśli nie utworzymy korytarza lub go zablokujemy, grozi nam mandat do 500 złotych. W szczególnej sytuacji sprawa może zostać skierowana do sądu. Wtedy zagrożenie grzywną wzrasta do pięciu tysięcy złotych.