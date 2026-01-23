Logo strona główna
Bieg, gwiazda Dżemu, koncerty. Finał WOŚP w Katowicach

WOŚP
"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"
Źródło: Karolina Białczewska/Fakty po Południu TVN24
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach przygotował na finałowy weekend mnóstwo atrakcji. W planie m.in. koncerty, wydarzenia sportowe i bezpłatne badania medyczne. Wylicytować będzie można między innymi matrycę, która posłużyła do stworzenia gwiazdy zespołu Dżem z Alei Gwiazd na ul. Staromiejskiej w Katowicach.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 25 stycznia, jednak atrakcji nie zabraknie też w sobotę. O 9 w Parku Kościuszki odbędzie się specjalna edycja parkrun Katowice, podczas której prowadzona będzie zbiórka do puszek WOŚP.

Amatorzy wysiłku fizycznego mogą wybrać też bieg Dzikie Ultra w Sztauwajerach. To sześć godzin biegu lub marszu po czterokilometrowej pętli.  

Finał w całym mieście

W mieście działać będzie osiem sztabów WOŚP. Sam Finał 25 stycznia odbędzie się pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Miasteczko festiwalowe startuje o 11, a koncerty są zaplanowane między 14 a 22. Finałowy koncert katowickiej WOŚP odbędzie się w MCK od godz. 14 do 22, z występami m.in. Kingskiego, Silesa i Kacpra HTA. Gwiazdą wieczoru będzie Wac Toja.

Mapa 34. Finału WOŚP w Katowicach!
Mapa 34. Finału WOŚP w Katowicach!
Źródło: Katowicki Finał WOŚP 2026 / Facebook

Na terenie Miasteczka będzie możliwość skorzystania z fotobudki, foodtrucków i stoisk edukacyjnych.

Poza MCK do wspólnego morsowania zaprasza Klub Morsów Arktyka. Z WOŚP gra również Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach. Tam czekają atrakcje i warsztaty dla dzieci, gry, punkt pierwszej pomocy dla maskotek, malowanie twarzy, pokaz sprzętu strażackiego, występy artystyczne dzieci i młodzieży. Będzie można skorzystać z usług barbera, wykonać manicure, a także zajrzeć na kiermasz książek i do kuchni polowej.

Będzie też można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Na część z nich obowiązują zapisy.

Na lodowisku Jantor II w Nikiszowcu odbędzie się "Szkółka łyżwiarska WOŚP", gdzie udział możliwy jest po wrzuceniu datku do puszki.

Po mieście będzie także jeździł specjalny autobus. Przystanek początkowy mieści się w Śródmieściu na Piotra Skargi, dalej autobus pojedzie przez Ligotę, Piotrowice, Ochojec i Brynów.

Katowickie aukcje

Nie zabraknie też wyjątkowych aukcji. Na licytację przez katowicki urząd miasta została w tym roku wystawiona matryca gwiazdy zespołu Dżem. To ona zapoczątkowała katowicką Aleję Gwiazd.

"To nie jest zwykły przedmiot. To fragment legendy - symbol muzyki, emocji i wspólnoty. Dokładnie tego, co od lat tworzy Orkiestra" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Katowic Marcin Krupa.

Do matrycy będzie dołączone zdjęcie zespołu Dżem z uroczystości odsłonięcia gwiazdy, podpisane przez członków zespołu. Do licytacji zachęca też Sebastian Riedel, syn wieloletniego lidera zespołu, a obecnie wokalista grupy.

Jedną z aukcji jest też zwiedzanie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w towarzystwie wojewody Marka Wójcika. Zwycięzca, wraz z maksymalnie czterema osobami, zobaczy reprezentacyjne i historyczne wnętrza budynku, w tym pomieszczenia na co dzień niedostępne dla zwiedzających, oraz pozna zasady funkcjonowania urzędu od strony organizacyjnej.

Termin zwiedzania zostanie ustalony indywidualnie, a realizacja aukcji przewidziana jest do 30 kwietnia. Dodatkowo zwycięzca otrzyma grafikę Tadeusza Michała Siary przedstawiającą westybul Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W akcję włączają się również Koleje Śląskie. Na aukcje trafiły m.in. jubileuszowe kalendarze na 2026 rok, szkolenia na symulatorze pociągu i kameralne zwiedzanie zaplecza technicznego spółki w Katowicach, obejmujące halę napraw i dyspozyturę.

Jak podkreślił rzecznik KŚ Bartłomiej Wnuk, w 2025 roku dzięki kolejowym licytacjom zebrano ponad 12 tysięcy złotych. Spółka zapowiedziała także bezpłatne przejazdy dla wolontariuszy WOŚP w dniu Finału na terenie województwa śląskiego.

Przedmiotem aukcji jest także wspólny spacer z psem z wiceprezydentem Katowic Jarosławem Makowskim w ramach wolontariatu prowadzonego przez katowickie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Tramwaj WOŚP w Łodzi
MotoSzarża, wyjątkowe tramwaje i ślub na kominie EC1
Sztab WOŚP w Krakowie w 2025 roku
Wypiecz obwarzanka, zatańcz i zmarznij w zalewie. Taki będzie 34. Finał WOŚP w Krakowie
"Poznańska tytka z glancem"
Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci". 34. Finał WOŚP

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

WOŚPKatowiceOchrona zdrowia34. finał WOŚP
