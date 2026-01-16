Logo strona główna
Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości

|
WOŚP 2026 na świecie
Sztaby zagraniczne gotowe do 34. Finału WOŚP
Źródło: TVN24
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest możliwy dzięki zaangażowaniu około 120 tysięcy wolontariuszy. W tym roku zarejestrowano 88 sztabów w 25 państwach poza Polską. Zaglądamy między innymi do sztabów w szwedzkim Malmo, Brigu na Malcie oraz w Melbourne w Australii.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Hasło Finału brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Doroczne granie WOŚP możliwe jest dzięki zaangażowaniu około 120 tysięcy wolontariuszy z 1670 sztabów zarejestrowanych w Polsce oraz 25 państwach z różnych zakątków świata. W tym roku zarejestrowano 88 sztabów zagranicznych. Najwięcej - 25 - powstało w Wielkiej Brytanii.

Klatka kluczowa-158993
34. Finał także za granicami Polski. Pozdrowienia ze sztabów zagranicznych
Źródło: TVN24

Do Finału przygotowuje się między innymi sztab w szwedzkim Malmo. O tym, co planują tamtejsi wolontariusze, mówiła szefowa sztabu Mariola Turbiasz. - Mam nadzieję, że w tym roku znowu zaskoczymy naszą Polonię. Co roku nam to się udaje i co roku bijemy rekord, jeśli chodzi o zebrane fundusze na fundację. Działamy już od pewnego czasu, było wielkie morsowanie, zabawy dla dzieci. Na Finał mamy wielką niespodziankę, ponieważ przyjadą do nas chłopaki z Polski - Alien i Majtis - i będzie wspaniały koncert. Nie możemy się tego doczekać - wyjaśniła szefowa sztabu w Malmo. Zastrzegła, że sztab ma przygotowane niespodzianki dla uczestników.

Gościni "Wstajesz i wiesz" w TVN24 mówiła, że na dzień Finału sztab przygotowuje "imprezy dla dzieci, polskie jedzenie, licytacje, malowanie twarzy". - Wszystko, co możemy zapewnić naszym najmłodszym, żeby się świetnie z nami bawili. Gramy od godziny 12. do 19. Będzie na pewno gorąco - dodała.

Klatka kluczowa-158919
Co przygotowuje sztab WOŚP w Malmo? Rozmowa z Mariolą Turbiarz
Oryginalna piosenka sztabu z Frankfurtu nad Menem
Źródło: TVN24

Po dziewięciu latach WOŚP wraca na Maltę

Po dziewięcioletniej przerwie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra na Malcie – w Birgu w Three Cities. - Chcemy zintegrować obie społeczności (polską i maltańska - red.) oraz wszystkie narodowości, które na Malcie mieszkają, a jest ich bardzo dużo. Malta jest otwartym krajem na każdego, kto chce tutaj przyjechać - mówił w TVN24 Łukasz Tlołka, szef sztabu WOŚP na Malcie. 

Tak pracuje sztab w Carlow w Wielkiej Brytanii
Źródło: TVN24

Gość "Wstajesz i wiesz" zaznaczył, że Finał budzi zainteresowanie Maltańczyków, a inicjatywę wspierają lokalne biznesy oraz władze samorządowe. - Zawsze możemy rozklejać plakaty, zostawiać ulotki. Wszyscy są bardzo zainteresowani i faktycznie będziemy integrować lokalną społeczność i inne narodowości. Nasz program jest bardzo zróżnicowany. Oprócz tego, że przyjadą artyści z Polski - Renata Dąbrowska, zespół Exces, zespół Abodus czy Antyreflex - mamy też potwierdzonych artystów maltańskich i będzie to między innymi zespól Cantera, wykonujący tutejszą muzykę folkową. Będzie również - co jest niespodzianką dla wszystkich, bo nie zdradzę o kogo chodzi - reprezentantka Malty na Eurowizji - wyliczał Tlołka. 

Klatka kluczowa-163170
sztab malta

Melbourne gra 18 stycznia

34. Finał WOŚP w australijskim Melbourne odbywa się tydzień wcześniej - 18 stycznia. - W Australii w weekend, kiedy w Polsce odbywa się WOŚP, jest Dzień Australii i dużo osób wyjeżdża z miast. Wyjeżdżają między innymi nasi wolontariusze oraz ci, którzy mogliby przyjść i zasilić nasze puszki. Dlatego zdecydowaliśmy się przenieść nasze imprezy na 18 stycznia. Będzie podobna do tej z zeszłego roku, być może trochę mniejsza. Będziemy zbierać pieniądze przede wszystkim oferując gościom jedzenie – nasz chleb ze smalcem, pierogi, placki ziemniaczane. Pod względem artystycznym, to zapraszamy nasze lokalne polskie zespoły. Bardzo się cieszymy, że nas wspomagają i że możemy dać im szansę, żeby zrobili coś dla WOŚP - relacjonowała szefowa sztabu w Melbourne Anna Tomala. 

Gościni TVN24 mówiła, że chociaż inicjatywę wspiera przede wszystkim Polonia australijska, to przy okazji Finału bardzo oddani są także przyjaciele i sąsiedzi z rodzinami. - Wyjście poza polskie środowisko jest trudne. Może gdyby byli więksi sponsorzy, może byłoby to możliwe - dodała. Tomala opowiadała, że duże zainteresowanie Australijczyków budzą WOŚP-owe koszulki.   

Ognisty pokaz w holenderskim Tilburgu

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

