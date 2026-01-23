Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Obraz z Makłowiczem, polonez z Musiałem, nocowanka z Wieniawą. Najbardziej szalone aukcje WOŚP

"Portret przodka" Roberta Makłowicza
Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny
Źródło: TVN
25 stycznia 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku na aukcje w ramach finału trafiają przeróżne przedmioty jak i bezcenne doświadczenia. Wybraliśmy pięć spośród najbardziej szalonych pomysłów gwiazd, które przekazały coś od siebie na licytację WOŚP.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Najbardziej szalone aukcje WOŚP 2026

Jednym ze sposobów wsparcia wielkiej orkiestry świątecznej pomocy jest udział w licytacjach WOŚP. Znani i lubiani co roku wystawiają w ich ramach wyjątkowe przedmioty oraz doświadczenia, które można wylicytować, a pieniądze trafią na szczytny cel. Wybraliśmy pięć z tych najbardziej szalonych propozycji.

Spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara, dzień na planie serialu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara, dzień na planie serialu

Tomasz-Marcin Wrona

"Portret przodka" Roberta Makłowicza

Znany z programów kulinarnych Robert Makłowicz wystawił na aukcję swój nietypowy portret. Przedstawia on Makłowicza w stroju inspirowanym XVIII-wiecznymi mundurami, z filiżanką herbaty w dłoni oraz kotem na kolanach. W jednej z reklam portret ten zagrał "portret przodka" dziennikarza kulinarnego. Jak zaznaczają autorzy aukcji, identyczny portret wisi w domu domu Makłowicza.

Portret ma wymiary 70 na 100 centymetrów i został podpisany przez Roberta Makłowicza.

"Portret przodka" Roberta Makłowicza
"Portret przodka" Roberta Makłowicza
Źródło: WOŚP

Mery Spolsky - dwumetrowy pluszowy klapek z napisem "Kocham Polskę"

Piosenkarka Mery Spolsky we współpracy z marką Kubota wystawiła na aukcję dwumetrowy klapek z napisem "Kocham Polskę" - to jednocześnie tytuł jednego z jej singli.

"Klapek mierzy dwa metry (prawie tyle, co Rysy!) i w swoim wnętrzu mieści nie tylko miłość do Polski, ale przede wszystkim potrzebę pomagania" - czytamy w opisie aukcji.

"Szyjemy go z miękkiego pluszu – tak przyjemnego w dotyku jak piasek na Helu, więc klapek idealnie sprawdzi się do niedzielnego leżakowania po obiedzie (naszej ulubionej polskiej tradycji), ale jesteśmy pewni, że ma jeszcze wiele nieodkrytych zastosowań!" - dodano.

Mery Spolsky - dwumetrowy pluszowy klapek z napisem "Kocham Polskę"
Mery Spolsky - dwumetrowy pluszowy klapek z napisem "Kocham Polskę"
Źródło: WOŚP

Maciej Musiał zatańczy z Tobą poloneza w stroju z "Pana Tadeusza"

Aktor Maciej Musiał znany jest ze swoich zwariowanych propozycji na rzecz WOŚP. W tym roku przeszedł samego siebie - w ramach nagrody dla licytującego zaoferował wspólne odtańczenie poloneza, przy czym aktor będzie ubrany w strój z "Pana Tadeusza".

Jak zachęca Musiał, z osobą, która wygra aukcję, wybierze się na wybrane przez nią wydarzenie - studniówkę, wesele bądź domówkę i to tam zatańczy z nią tradycyjny polski taniec. "Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur" - zaznacza aktor. Obiecuje również, że potowarzyszy danej osobie przez resztę wieczoru, a jeśli zajdzie potrzeba - zatańczy bądź wyrecytuje fragment inwokacji.

"Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem. Kiedy - to zależy od Ciebie - im wcześniej zgłosisz mi datę tym pewniejsze że wszystko się uda. Gdzie - cała Polska" - zapewnia Musiał.

Maciej Musiał zatańczy z Tobą poloneza w stroju z "Pana Tadeusza"
Maciej Musiał zatańczy z Tobą poloneza w stroju z "Pana Tadeusza"
Źródło: WOŚP

Nocowanka z Julią Wieniawą

Aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa na aukcję WOŚP wystawiła nocowankę z nią w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na Mazowszu. W nocowance oprócz zwycięzcy może wziąć jeszcze udział grupa jego lub jej znajomych - maksymalnie cztery osoby.

W palnie nocowanki jest między innymi kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski oraz poranne ćwiczenia z Wieniawą.

Nocowanka z Julią Wieniawą
Nocowanka z Julią Wieniawą
Źródło: WOŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To dla nich gra WOŚP. Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci

To dla nich gra WOŚP. Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci

"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"

"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"

WOŚP - ile już zebrano i zrobiono przez lata

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

OGLĄDAJ: W niedzielę 34. finał WOŚP. Gramy dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci"
pc

W niedzielę 34. finał WOŚP. Gramy dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: WOŚP

Udostępnij:
TAGI:
WOŚP34. finał WOŚP
Czytaj także:
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Wypadek na lokalnej drodze, nie żyje kobieta. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
METEO
Ewa Galica
Dziennikarka TVN24 nagrodzona w prestiżowym konkursie filmowym
Polska
Padły ryby
Wyłowili 3,5 tony śniętych ryb zatrutych przez ścieki z oczyszczalni. Prokuratura umorzyła śledztwo
Lublin
Czym grozi wstrzymywanie się przez dziecko z oddaniem stolca? Wyjaśnia gastroenterolog
Nie potrafią korzystać z toalety, książki dotykają jak smartfona. Raport
Świat
Elon Musk w Davos
Musk żartuje w z Rady Pokoju Trumpa. Głośny śmiech na Forum w Davos
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Tusk, Sikorski i Kosiniak-Kamysz. Komentarze z Polski po słowach Trumpa
Polska
imageTitle
Zwycięski taniec na oczach wrogich kibiców. Gorąco na trybunach w Australii
EUROSPORT
Młodzi mówią o przemocy domowej, o kłopotach w szkole
Fala samobójstw dzieci wyhamowała. Psycholog pomoże w kryzysie bez zgody rodziców?
Zdrowie
broker, giełda, wall street
Branża pod ścianą. "Być albo nie być"
BIZNES
imageTitle
Dokonał niemożliwego. Jak on się z tego wyratował?
EUROSPORT
wypadek latarnia choszczno kolko
Wypadł z drogi i uderzył w latarnię. "Nie uwzględnił swoich umiejętności i warunków"
Szczecin
Kobiety na Grenlandii w tradycyjnych inuickich strojach
"Jesteśmy ludźmi, nie własnością". Munk potępia działania Trumpa
Tomasz P. Terlikowski
pc
Podpis jest? Jest. Można iść dalej. Radomir Wit ujawnia, jak znikają posłowie
Sejm Wita
Polscy żołnierze w Afganistanie
W Polsce jest "120 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali udział w misjach"
Polska
shutterstock_2172624105
Niższe stawki za żywienie w szpitalach. Dyrektorzy: nie uda się utrzymać jakości
Piotr Wójcik
Policjant, będąc w galerii na zakupach, zatrzymał złodzieja
Był na zakupach. Nagle usłyszał "pomocy, złodziej, pomocy"
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
WARSZAWA
Samochody elektryczne - ładowarki
Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku
BIZNES
imageTitle
Ucieczka skasowana w ostatniej chwili. Welsford najszybszy na finiszu
EUROSPORT
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
WARSZAWA
WOŚP
Bieg, gwiazda Dżemu, koncerty. Finał WOŚP w Katowicach
WOŚP 2026
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Groził byłej partnerce. W telefonie miał dowody innych przestępstw
Poznań
shutterstock_2560576745
Sprawdzono miliony kart. Największy mit właśnie się rozwiał
Zdrowie
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
BIZNES
"Poznańska tytka z glancem"
Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP
WOŚP 2026
Iwona Januszyk, porucznik Wojska Polskiego, skialpinistka
Pilotowała wojskowy śmigłowiec, pokonała Małysza
Rafał Kazimierczak
Zareagował przypadkowy kierowca
Przepchnął płonące auto, uratował sklep. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli, doprowadził do kolizji, próbował uciekać pieszo
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica