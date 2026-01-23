Obraz z Makłowiczem, polonez z Musiałem, nocowanka z Wieniawą. Najbardziej szalone aukcje WOŚP

Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny Źródło: TVN

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Najbardziej szalone aukcje WOŚP 2026

Jednym ze sposobów wsparcia wielkiej orkiestry świątecznej pomocy jest udział w licytacjach WOŚP. Znani i lubiani co roku wystawiają w ich ramach wyjątkowe przedmioty oraz doświadczenia, które można wylicytować, a pieniądze trafią na szczytny cel. Wybraliśmy pięć z tych najbardziej szalonych propozycji.

"Portret przodka" Roberta Makłowicza

Znany z programów kulinarnych Robert Makłowicz wystawił na aukcję swój nietypowy portret. Przedstawia on Makłowicza w stroju inspirowanym XVIII-wiecznymi mundurami, z filiżanką herbaty w dłoni oraz kotem na kolanach. W jednej z reklam portret ten zagrał "portret przodka" dziennikarza kulinarnego. Jak zaznaczają autorzy aukcji, identyczny portret wisi w domu domu Makłowicza.

Portret ma wymiary 70 na 100 centymetrów i został podpisany przez Roberta Makłowicza.

"Portret przodka" Roberta Makłowicza Źródło: WOŚP

Mery Spolsky - dwumetrowy pluszowy klapek z napisem "Kocham Polskę"

Piosenkarka Mery Spolsky we współpracy z marką Kubota wystawiła na aukcję dwumetrowy klapek z napisem "Kocham Polskę" - to jednocześnie tytuł jednego z jej singli.

"Klapek mierzy dwa metry (prawie tyle, co Rysy!) i w swoim wnętrzu mieści nie tylko miłość do Polski, ale przede wszystkim potrzebę pomagania" - czytamy w opisie aukcji.

"Szyjemy go z miękkiego pluszu – tak przyjemnego w dotyku jak piasek na Helu, więc klapek idealnie sprawdzi się do niedzielnego leżakowania po obiedzie (naszej ulubionej polskiej tradycji), ale jesteśmy pewni, że ma jeszcze wiele nieodkrytych zastosowań!" - dodano.

Mery Spolsky - dwumetrowy pluszowy klapek z napisem "Kocham Polskę" Źródło: WOŚP

Maciej Musiał zatańczy z Tobą poloneza w stroju z "Pana Tadeusza"

Aktor Maciej Musiał znany jest ze swoich zwariowanych propozycji na rzecz WOŚP. W tym roku przeszedł samego siebie - w ramach nagrody dla licytującego zaoferował wspólne odtańczenie poloneza, przy czym aktor będzie ubrany w strój z "Pana Tadeusza".

Jak zachęca Musiał, z osobą, która wygra aukcję, wybierze się na wybrane przez nią wydarzenie - studniówkę, wesele bądź domówkę i to tam zatańczy z nią tradycyjny polski taniec. "Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur" - zaznacza aktor. Obiecuje również, że potowarzyszy danej osobie przez resztę wieczoru, a jeśli zajdzie potrzeba - zatańczy bądź wyrecytuje fragment inwokacji.

"Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem. Kiedy - to zależy od Ciebie - im wcześniej zgłosisz mi datę tym pewniejsze że wszystko się uda. Gdzie - cała Polska" - zapewnia Musiał.

Maciej Musiał zatańczy z Tobą poloneza w stroju z "Pana Tadeusza" Źródło: WOŚP

Nocowanka z Julią Wieniawą

Aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa na aukcję WOŚP wystawiła nocowankę z nią w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na Mazowszu. W nocowance oprócz zwycięzcy może wziąć jeszcze udział grupa jego lub jej znajomych - maksymalnie cztery osoby.

W palnie nocowanki jest między innymi kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski oraz poranne ćwiczenia z Wieniawą.

Nocowanka z Julią Wieniawą Źródło: WOŚP

WOŚP - ile już zebrano i zrobiono przez lata

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

