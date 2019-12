Moment ataku w kościele nagrała kamera. Napastnik "zastrzelony przez parafian"

23.12 | W mieście Katy w stanie Teksas mężczyzna postrzelił fryzjera, bo był niezadowolony z fryzury swojego syna. Jak podaje policja, "chłopiec był świadkiem tego, co zrobił jego ojciec". Ofiara została przewieziona do szpitala, sprawca zbiegł i jest poszukiwany przez policję.

11.12 | Sześć osób, w tym dwoje zamachowców i policjant, zginęło w wyniku strzelaniny, która wywiązała się we wtorek w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. "To bardzo ciężki dzień. Zginął jeden z naszych najlepszych funkcjonariuszy" - napisał burmistrz miasta Steven Fulop.

06.12 | W bazie powietrznej amerykańskiej marynarki wojennej na Florydzie w piątek padły strzały. Policja podała, że ma do czynienia z "aktywnym strzelcem". Kilka minut potem biuro miejscowego szeryfa poinformowało, że napastnik nie żyje. Zginęła jeszcze jedna osoba, są też ranni - przekazało dowództwo US. Navy.

Napastnik zaczął strzelać podczas nabożeństwa. Nagranie z momentu ataku