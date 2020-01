Atak na dwie amerykańskie bazy w Iraku

Amerykańskie bazy w Iraku, w Al Asad i Irbil, zostały ostrzelane ponad dziesięcioma pociskami, które wystrzelono z terytorium Iranu - poinformował w nocy z wtorku na środę Pentagon. "Trwa szacowanie strat" - podano w komunikacie amerykańskiego departamentu obrony. "Nic się nie stało polskim żołnierzom stacjonującym w amerykańskiej bazie wojskowej w Al Asad" - przekazało Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Odpowiedzialność za atak wziął Korpus Strażników Rewolucji Iranu.

W TVN24 TRWA WYDANIE SPECJALNE

Pentagon potwierdził we wtorek w oświadczeniu atak rakietowy ze strony Iranu na co najmniej dwie amerykańskie bazy wojskowe w Iraku - Al Asad w prowincji Al-Anbar oraz lotnisko wojskowe w Irbilu w irackim Kurdystanie. "Trwa szacowanie strat" - dodano w dokumencie.

W ataku, jak przekazał rzecznik Pentagonu Jonathan Hoffman - wystrzelono co najmniej kilkanaście rakiet. Baza lotnicza w Al Asad miała zostać ostrzelana dwukrotnie.

"Podejmiemy wszystkie konieczne środki, by bronić amerykański personel, partnerów i sojuszników w regionie" - podkreślono w dokumencie Pentagonu.

NATO ściśle monitoruje rozwój wydarzeń, a sekretarz generalny Jens Stoltenberg jest w kontakcie z władzami USA - przekazało w nocy z wtorku na środę źródło z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

Oficjalne źródła amerykańskie podkreślają, że jak dotąd nie ma żadnych informacji o ofiarach śmiertelnych czy zniszczeniach materialnych.

"Nic się nie stało polskim żołnierzom"

W lipcu 2019 roku w bazie Al Asad rozpoczęło służbę 150 żołnierzy z Polskiego Kontyngentu wojskowego w Iraku.

Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej przekazało, że "nic się nie stało polskim żołnierzom stacjonującym w amerykańskiej bazie wojskowej w Al Asad".

"Prezydent poinformowany w sprawie ataków w Iraku"

"Prezydent USA Donald Trump został poinformowanych o doniesieniach w sprawie ataków na amerykańskie obiekty w Iraku i "ściśle nadzoruje sytuację" - przekazała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham.

"Wiemy o doniesieniach o atakach na amerykańskie obiekty w Iraku. Prezydent został poinformowany, ściśle nadzoruje sytuację i konsultuje się swoim zespołem do spraw narodowego bezpieczeństwa" - głosi komunikat Grisham.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) 7 stycznia 2020

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej żąda wycofania wojsk z regionu

Odpowiedzialność za atak wziął Korpus Strażników Rewolucji Iranu. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że baza lotnicza i inne obiekty zostały "całkowicie zniszczone", a sam atak na "bazy okupowane przez Amerykanów" został uwieńczony pełnym sukcesem".

Źródło: PAP/EPA/STRNGER Amerykańska baza lotnicza pod obstrzałem

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zażądał od Waszyngtonu, by natychmiast wycofał wojska z regionu, "jeśli nie chce więcej zabitych żołnierzy". W oświadczeniu podkreślono, że Izrael jest uważany za współuczestnika zabójstwa generała Kasema Sulejmaniego.

"Nie traktujemy Izraela w oderwaniu od Stanów Zjednoczonych, gdy chodzi o to przestępstwo" - wskazano w oświadczeniu dotyczącym operacji "Męczennik Sulejmani". Jak podkreślono, w ramach tej operacji "została doszczętnie zniszczona amerykańska baza".

Treść deklaracji przekazała w środę nad ranem irańska agencja ISNA i stacje telewizyjne.

Źródło: PAP / Małgorzata Latos Amerykańskie bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej