Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"

|
Skutki powodzi w Meksyku
Skutki powodzi w Meksyku
Źródło: Reuters
W centralnym i wschodnim Meksyku od wielu dni trwa walka ze skutkami katastrofalnej powodzi, która objęła aż pięć stanów tego kraju. Zginęło co najmniej 66 osób, a 75 jest zaginionych. Wiele regionów nadal jest odciętych od świata, a mieszkańcy apelują o pomoc.

Kataklizm wywołały ulewne opady deszczu, które nawiedziły środkowe i wschodnie regiony Meksyku w pierwszej połowie października. W pięciu stanach - Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí i Hidalgo - wystąpiły katastrofalne powodzie i lawiny błotne. Według najnowszych danych zginęło w nich co najmniej 66 osób, a los 75 jest nieznany.

Mimo że od tragedii minęło już kilka dni, sytuacja w dotkniętych regionach jest bardzo trudna. Opadająca woda odsłoniła ogrom zniszczeń, a mieszkańcy zmagają się z brakiem podstawowych środków do życia.

- Pomoc nadchodzi bardzo wolno. Są miejsca, gdzie już dotarła, ale tutaj pilnie musimy usunąć gruzy i otrzymać maski, wodę i jedzenie - mówi jeden z ocalałych w rozmowie z agencją Reuters.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"

Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"

"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"

"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"

Zablokowane drogi, tysiące zniszczonych budynków

Lokalne media podają, że najwięcej gmin zostało dotkniętych kataklizmem w stanie Veracruz na wschodzie kraju. Z kolei w Hidalgo jest najwięcej miejscowości, do których wciąż nie dotarła pomoc.

- Nie mamy pomocy, nie mamy jedzenia (...). Sytuacja jest okropna - mówi inna ocalała osoba.

Zdjęcia zrobione przy użyciu dronów pokazują ulice pokryte błotem, na których zalegają pozostawione przez wodę meble i gruz. Według Reutersa około 100 tysięcy budynków zostało dotkniętych przez powódź. Mieszkańcy są zmuszeni do usuwania skutków katastrofy przy pomocy prowizorycznych narzędzi zrobionych między innymi z ram łóżek.

- Musimy przyspieszyć sprzątanie, ponieważ później zalęgną się tu komary i będziemy mieli epidemię - dodaje jedna z poszkodowanych osób.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, Infobae

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
MeksykPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Jesień, spadające liście, pochmurno, pogodnie
Typowo jesienna aura, do 14 stopni na termometrach
Prognoza
Sprzątanie po powodziach w stanie Puebla
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"
Świat
Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Noc pod znakiem deszczu i mgieł
Prognoza
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
Polska
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
Ciekawostki
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
Świat
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
Świat
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
Polska
Zimowe warunki w Kalifornii
Śnieg spadł w Kalifornii. Wcześniej niż zwykle
Świat
Popiół wulkaniczny na dachach domów po wybuchu wulkanu w Indonezji
Dachy przykryte "deszczem piasku"
Świat
Hipopotam
"Nasze" hipopotamy nie wyginęły, gdy zaczęła się epoka lodowcowa
Nauka
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW. Kierowcy, uważajcie
Prognoza
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Dziś będzie pochmurno, miejscami przelotnie popada
Prognoza
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
Prognoza
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
Nauka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
Świat
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
Prognoza
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica