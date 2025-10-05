Logo TVN24
Świat

USA. W kalendarzu październik, na termometrze lipiec

|
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior od soboty do poniedziałku
Źródło: ventusky.com
Do Stanów Zjednoczonych na chwilę wróciło lato. W niedzielę termometry w rejonie Wielkich Jezior mają pokazać wartości bliskie październikowym rekordom, a miejscami mogą one zostać nawet wyrównane lub pobite. Niezwykła fala upałów nie potrwa jednak długo.

W części Stanów Zjednoczonych październik zaczyna się wręcz upalnie. Jak podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), na północnym wschodzie kraju obecny weekend jest o nawet 10 stopni cieplejszy niż zazwyczaj. W regionie Wielkich Jezior temperatura maksymalna o tej porze roku rzadko kiedy przekracza 20 stopni Celsjusza, ale w niedzielę ma ona wzrosnąć do nawet 30 st. C.

- W kalendarzu już październik, ale popołudniowe temperatury w miastach takich jak Minneapolis będą przypominały raczej środek lata - mówił meteorolog portalu AccuWeather Dan Pydynowski.

Jeden rekord został już wyrównany - w Minneapolis temperatura w nocy z piątku na sobotę nie spadła poniżej 22 st. C, co stanowi najwyższą październikową temperaturę minimalną w historii pomiarów. Dotychczas tak ciepło jesienią było tam tylko raz, w 2005 roku. Synoptycy zwrócili uwagę, że w niedzielę może dojść do pobicia innych październikowych rekordów, głównie w środkowej części doliny Missisipi i oraz na północnym wschodzie kraju.

Letnie wartości

Eksperci wyjaśnili, że niezwykle ciepła jak na październik pogoda jest częściowo spowodowana falą upałów nad północnym Pacyfikiem. Jak przypomnieli, takie ocieplenie może stanowić obciążenie dla organizmu. Wzrośnie również ryzyko pożarów lasów, dodatkowo napędzane przez porywisty wiatr i suche warunki.

Październikowa fala upałów nie potrwa jednak długo. Pydynowski wyjaśnił, że w poniedziałek i wtorek nad region ma napłynąć chłodniejsza, typowa dla początku października masa powietrza. Ochłodzeniu towarzyszyć będzie nadejście frontu atmosferycznego znad Gór Skalistych, który przyniesie deszcz i burze z piorunami. Niebezpieczne zjawiska mają stopniowo przesuwać się na wschód.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Accuweather, NWS WPC

Źródło zdjęcia głównego: ventusky.com

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
