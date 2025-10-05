USA. W kalendarzu październik, na termometrze lipiec

Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior od soboty do poniedziałku Źródło: ventusky.com

W części Stanów Zjednoczonych październik zaczyna się wręcz upalnie. Jak podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), na północnym wschodzie kraju obecny weekend jest o nawet 10 stopni cieplejszy niż zazwyczaj. W regionie Wielkich Jezior temperatura maksymalna o tej porze roku rzadko kiedy przekracza 20 stopni Celsjusza, ale w niedzielę ma ona wzrosnąć do nawet 30 st. C.

- W kalendarzu już październik, ale popołudniowe temperatury w miastach takich jak Minneapolis będą przypominały raczej środek lata - mówił meteorolog portalu AccuWeather Dan Pydynowski.

Jeden rekord został już wyrównany - w Minneapolis temperatura w nocy z piątku na sobotę nie spadła poniżej 22 st. C, co stanowi najwyższą październikową temperaturę minimalną w historii pomiarów. Dotychczas tak ciepło jesienią było tam tylko raz, w 2005 roku. Synoptycy zwrócili uwagę, że w niedzielę może dojść do pobicia innych październikowych rekordów, głównie w środkowej części doliny Missisipi i oraz na północnym wschodzie kraju.

The low of 72F at MSP this morning ties the ALL TIME MONTHLY RECORD for the warmest low (also occurred on Oct 3 in 2005). Now we watch and see if we can hit the monthly record high of 92F which was set back on Oct 1 in 2023! 🌡 #mnwx pic.twitter.com/jRUBV9uzf3 — NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) October 4, 2025 Rozwiń

Eksperci wyjaśnili, że niezwykle ciepła jak na październik pogoda jest częściowo spowodowana falą upałów nad północnym Pacyfikiem. Jak przypomnieli, takie ocieplenie może stanowić obciążenie dla organizmu. Wzrośnie również ryzyko pożarów lasów, dodatkowo napędzane przez porywisty wiatr i suche warunki.

Październikowa fala upałów nie potrwa jednak długo. Pydynowski wyjaśnił, że w poniedziałek i wtorek nad region ma napłynąć chłodniejsza, typowa dla początku października masa powietrza. Ochłodzeniu towarzyszyć będzie nadejście frontu atmosferycznego znad Gór Skalistych, który przyniesie deszcz i burze z piorunami. Niebezpieczne zjawiska mają stopniowo przesuwać się na wschód.

High temperatures will be well in the 80s today through Monday. This is near record highs for early October. #miwx pic.twitter.com/7jbB8EX6YC — NWS Detroit (@NWSDetroit) October 4, 2025 Rozwiń