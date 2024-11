Tak silna bomba cyklonowa zdarza się tam raz na dekadę

Bomby cyklonowe to gwałtownie rozwijające się układy niżowe, w których ciśnienie może dodatkowo obniżać się o co najmniej 24 hektopaskale w ciągu doby. Towarzyszą temu zjawisku intensywne opady i silne porywy wiatru.

Raz na dekadę

Prognozy wskazują na to, że niżowy układ będzie powodował ekstremalne ulewy, śnieżyce i wichury co najmniej do piątku. Według NWS burza wciąż może przybrać na sile i stać się tzw. "potrójną bombą cyklonową", trzykrotnie przekraczając kryteria wymagane do uznania jej za bombę cyklonową.