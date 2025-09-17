Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pył się pojawił, ale erupcji wulkanu nie było. Skąd się tam wziął

Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Czarny materiał to ludzki mózg
Źródło: Pier Paolo Petrone, Department of Advanced Biomedical Sciences, University of Naples, Naples Italy
We wtorek nad zboczami czynnego wulkanu Mount St. Helens w stanie Waszyngton pojawiły się kłęby pyłu. Zjawisko wyglądało dość niepokojąco, przypominało erupcję. Przyczynę tego nietypowego widoku wyjaśnili amerykańscy wulkanolodzy i meteorolodzy.

"Mount St. Helens nie wybuchł" - poinformowała we wtorek na platformie "X" Narodowa Służba Pogodowa (NWS) w Portland. - "To pył sprzed lat, który został wzniecony przez silnie wiejący ze wschodu wiatr" - wskazała.

To nie erupcja, to wiatr

Silnie wiejący wiatr nad stanem Waszyngton spowodował we wtorek ponowne uniesienie pyłu wulkanicznego z okolic Mount St. Helens. Eksperci uspokajają, że wulkan nie wszedł w fazę erupcji - zjawisko, które zauważono, to tak zwana resuspensja popiołu. To poderwanie w atmosferę materiału zalegającego tam od czasów wybuchu wulkanu z 1980 roku - największej w historii erupcji wulkanicznej na terenie Stanów Zjednoczonych. Wywołała ona niszczycielską lawinę gruzową, która wyrządziła szkody szacowane na ponad miliard dolarów.

Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Źródło: USGS

Aktywność wulkanu pozostaje na tym samym poziomie

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że poziom aktywności wulkanu pozostaje na najniższym poziomie. Oznacza to, że nie odnotowano żadnych oznak nowej erupcji ani wzmożonej aktywności sejsmicznej.

Według obserwatorów z Cascades Volcano Observatory, silnie wiejący wschodni i południowo-wschodni wiatr porwał w powietrze drobiny zakumulowanego na wulkanie popiołu. Piloci w rejonie góry zaobserwowali unoszące się smugi, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotów oraz zdrowia ludzi. Popiół wulkaniczny jest szczególnie szkodliwy dla silników lotniczych, a jego pył bywa drażniący dla układu oddechowego i oczu.

Zjawisko resuspensji popiołu nie jest w okolicach Mount St. Helens niczym niezwykłym - występuje co jakiś czas, zwłaszcza przy suchej pogodzie i silnie wiejącym wietrze. Obecnie północno-zachodnie regiony USA zmagają się z dotkliwą suszą, co dodatkowo sprzyja występowaniu zjawiska. Meteorolodzy ostrzegają, że może to prowadzić do pogorszenia jakości powietrza oraz ograniczenia widzialności w niektórych rejonach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert

"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert

"Moment, który może nadejść bez ostrzeżenia"

"Moment, który może nadejść bez ostrzeżenia"

TVN24

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: USGS, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Udostępnij:
TAGI:
wulkanyUSAwiatr
Czytaj także:
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
Świat
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
Prognoza
Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii
Świat
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
Nauka
Cygnus XL
Problemy na orbicie. Dokowania ważnego ładunku na razie nie będzie
Nauka
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
Świat
Ulewy, deszcz
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę
Polska
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
Prognoza
Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci
Świat
Zorza polarna widziana z pokładu samolotu
Ten lot zapamiętają na długo
Ciekawostki
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Dotarli do "bliźniaka" Titanica
Ciekawostki
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
Prognoza
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
Polska
Częściowe zaćmienie Słońca (zdjęcie poglądowe)
Część Słońca zniknie na ich oczach. Kiedy?
Ciekawostki
Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie)
Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24
Polska
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
Prognoza
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
Polska
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Polska
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
Świat
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
Świat
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
Prognoza
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
Świat
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
Prognoza
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica