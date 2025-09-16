Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze

Do zdarzenia doszło w sobotę, 13 września, na jednej z ulic w dzielnicy Iztapalapa, najludniejszej części stolicy Meksyku. Tył ciężarówki nagle zapadł się w głąb powstałej wyrwy. Zgromadzeni mieszkańcy obserwowali, jak pojazd stopniowo osuwa się coraz głębiej.
Meksyk. Ogromna dziura w drodze
Mimo że zdarzenie wyglądało dość poważnie, nikt nie został ranny. Na miejsce przybyła burmistrz Iztapalapy, Aleida Alavez, która nadzorowała akcję zabezpieczania terenu. Polityk rozmawiała zarówno ze służbami ratunkowymi, jak i lokalnymi mieszkańcami.
- Wstępne ustalenia wskazują, że zawalił się system kanalizacyjny, który - przypomnijmy - jest bardzo stary - napisała na platformie "X" Aleida Alavez.
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters