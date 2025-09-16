Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze

Ciężarówka wpadła do dziury w drodze Źródło: Reuters/Iztapalapa Mayor’s Office

Do zdarzenia doszło w sobotę, 13 września, na jednej z ulic w dzielnicy Iztapalapa, najludniejszej części stolicy Meksyku. Tył ciężarówki nagle zapadł się w głąb powstałej wyrwy. Zgromadzeni mieszkańcy obserwowali, jak pojazd stopniowo osuwa się coraz głębiej.

Meksyk. Ogromna dziura w drodze

Mimo że zdarzenie wyglądało dość poważnie, nikt nie został ranny. Na miejsce przybyła burmistrz Iztapalapy, Aleida Alavez, która nadzorowała akcję zabezpieczania terenu. Polityk rozmawiała zarówno ze służbami ratunkowymi, jak i lokalnymi mieszkańcami.

- Wstępne ustalenia wskazują, że zawalił się system kanalizacyjny, który - przypomnijmy - jest bardzo stary - napisała na platformie "X" Aleida Alavez.

Llegamos minutos después de que el camión cargado de refrescos se hundiera y cuando coordinábamos las acciones preventivas, el peso terminó por sumirlo.

Los primeros reportes indican que es la red de drenaje, recuerden que es

muy antigua, la que se

colapsó.

Estamos esperando la… pic.twitter.com/mIFD3LLEKm — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 13, 2025 Rozwiń