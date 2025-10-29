Logo TVN24
Huragan Melissa nad Kubą. "Wzywam wszystkich do zachowania czujności"

Huragan Melissa
Huragan sieje spustoszenie na Kubie
Źródło: Reuters
Melissa osłabła i jest obecnie huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej skali Saffiraa-Simpsona. Wędruje nad Kubą i niesie ze sobą bardzo silny wiatr i obfite opady deszczu. Około 140 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu.

Melissa uderzyła w południowe wybrzeże Kuby w środę o godzinie 3.10 czasu lokalnego (8.10 czasu środkowoeuropejskiego) niedaleko miasta Chivirico. Niosła ze sobą wiatr o prędkości 195 kilometrów na godzinę i ulewne opady. Wcześniej żywioł nadciągnął nad Jamajkę jako huragan kategorii piątej - najwyższej w skali Saffira-Simpsona.

Żywioł, przemieszczając się nad Kubą, osłabł, o czym poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Aktualnie ma drugą kategorię. Towarzyszący mu wiatr osiąga prędkość 168 km/h. Jak podała stacja CNN, centrum Melissy w środę po południu czasu środkowoeuropejskiego znajdowało się około 70 kilometrów na północny zachód od Guantanamo na Kubie. Żywioł przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim z prędkością 22 km/h. Po opuszczeniu Kuby uderzy w Bahamy, a później w Bermudy.

Zdaniem ekspertów z NHC w południowo-wschodniej i centralnej części Bahamów może spaść do 120-250 litrów na metr kwadratowy. Poza tym prognozowany jest sztorm i fale sięgające do 2,4 metra.

HURAGAN
Huragan Melissa wędruje nad Kubą
Źródło: Reuters, NOAA

Huragan Melissa na Kubie

Na Kubie występują powodzie błyskawiczne. Woda zalała między innymi drugie największe miasto na wyspie - Santiago de Cuba. Agencja Reuters udostępniła nagranie, na którym widać ulice zamienione w rwące potoki.

kub
Ulewy towarzyszące huraganowi Melissa na Kubie
Źródło: Reuters/Rolando Ramis

Jak podała stacja CNN, powołując się na kubański rząd, około 140 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu.

"To była niezwykle trudna noc, docierają do nas informacje o znacznych szkodach" - napisał prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na portalu X. "Wzywam wszystkich do zachowania czujności i dalszego podejmowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności" - dodał.

Prezydent Kuby poinformował, że służby ratunkowe są gotowe na nadejście żywiołu. We wschodniej części kraju rozmieszczone zostały załogi gotowe nieść pomóc w rozpoczęciu działań naprawczych zaraz po przejściu huraganu

- Są już brygady elektryczne, wodne, komunikacyjne i budowlane, które będą współpracować z władzami na każdym terytorium, aby naprawić szkody - powiedział, zaznaczając, że burza jest "jednym z najsilniejszych, najpoważniejszych, a może nawet najsilniejszym huraganem, jaki kiedykolwiek przeszedł przez terytorium kraju". Dodał, że do wtorkowego wieczoru ewakuowano ponad 735 tysięcy osób.

Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"

Stan klęski żywiołowej na Jamajce

Huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całej Jamajce - przekazały w środę władze. Rząd ogłosił całą wyspę "obszarem klęski żywiołowej". Zdaniem portalu stacji CNN pozwoli to na blokowanie prób zawyżania cen podstawowych produktów żywnościowych i wody. Najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie kraju, uważany za spichlerz Jamajki. Po przejściu huraganu wiele miast znalazło się pod wodą. Jak poinformował Desmond McKenzie z krajowej agencji zarządzania kryzysowego, zniszczenia są ogromne i dotyczą niemal wszystkich regionów kraju. Oświadczył, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu wielu odbiorcom. Priorytetowo mają być traktowane szpitale, stacje pomp i oczyszczalnie ścieków - przekazała agencja AFP.

Premier Andrew Holness przekazał, że ekipy ratunkowe powinny "natychmiast rozpocząć proces usuwania skutków katastrofy" na wschodnim krańcu wyspy. Zasilanie i łączność telekomunikacyjna powinny zostać tam przywrócone jeszcze w środę, za to na południu naprawy potrwają dłużej ze względu na większe zniszczenia. Szef rządu zaapelował do ludzi o zachowanie nadziei. "Nasz kraj został zdewastowany przez Melissę, ale odbudujemy go i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej" - napisał w serwisie X.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę dziennikarzom, że USA są gotowe pomoc karaibskiemu państwu.

Jamajka. Huragan Melissa zabijał

W relacji z rejonu Zatoki Meksykańskiej korespondent TVN24 Jan Pachlowski przekazał, że na chwilę obecną na Jamajce potwierdzono śmierć trzech osób, ale są to wstępne szacunki - na wyspie dopiero rozpoczyna się ocena szkód, a brak dostępu do prądu utrudnia komunikację. Władze ostrzegają przed dalszymi niebezpieczeństwami, związanymi z intensywnymi opadami deszczu, podtopieniami i osuwiskami.

Kingston, Jamajka, 28.10.2025
Kingston, Jamajka, 28.10.2025
Źródło: Matias Delacroix/Associated Press/East News

Zalane drogi, mosty i domy

Jak podała stacja CNN, powołując się na Jamajską Agencję Robót Publicznych, w wyniku żywiołu zalane zostały drogi i mosty. Ponadto odnotowuje się przerwy w dostawach prądu. Władze otrzymują doniesienia o "poważnych zniszczeniach infrastruktury publicznej, na przykład szpitali".

- Wiele domów zostało zalanych - przekazał w rozmowie z CNN Matthew Samuda, minister ds. wody, środowiska i zmian klimatycznych Jamajki.

- Szkody w południowo-zachodniej Jamajce są rozległe. Doszło do ogromnych zniszczeń i rozległych powodzi - powiedział we wtorek w rozmowie z CNN Richard Thompson, dyrektor generalny Biura ds. Gotowości na Katastrofy i Zarządzania Kryzysowego (ODPEM).

Melissa przetacza się przez Jamajkę
Melissa przetacza się przez Jamajkę
Źródło: PAP/EPA/Rudolph Brown
melis
Tak huragan uderza w Jamajkę
Źródło: Reuters

Burza stulecia

- To drugi najsilniejszy huragan w historii Atlantyku - przekazała meteorolożka Mary Gilbert z CNN. Najsilniejszym huraganem w historii Atlantyku był Allen. Żywioł, który szalał w 1980 roku, generował ciągły wiatr osiągający 305 km/h.

- Spodziewamy się katastrofalnej sytuacji na Jamajce. Dla tego kraju z pewnością będzie to burza stulecia - opowiadała we wtorek specjalistka Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w dziedzinie cyklonów tropikalnych Anne-Claire Fontan.

Huragan Melissa
Huragan Melissa
Źródło: PAP/EPA/NOAA/NESDIS/STAR GOES-19 HANDOUT

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik, Anna Bruszewska, Agnieszka Stradecka, kkop/lulu

Źródło: Jamaica Gleaner, CNN, ABC News, Reuters, NHC, PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: NOAA, NHC

Huragany, tajfuny, cyklonyKaraiby
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
