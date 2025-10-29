Huragan Melissa. Tak powódź zalewa Kubę

Ulewy towarzyszące huraganowi Melissa na Kubie Źródło: Reuters/Rolando Ramis

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) poinformowało, że Melissa uderzyła w południowe wybrzeże Kuby o godzinie 3.10 czasu lokalnego (8.10 czasu środkowoeuropejskiego) niedaleko miasta Chivirico. Niosła ze sobą wiatr o prędkości 195 kilometrów na godzinę i ulewne opady.

Wcześniej żywioł uderzył w Jamajkę jako huragan kategorii piątej (najwyższej w skali Saffira-Simpsona). Lokalne władze poinformowały o ogromnych zniszczeniach w całym kraju.

Huragan Melissa na Kubie

Jak podaje stacja CNN, w kraju występują powodzie błyskawiczne. Woda zalewa między innymi drugie największe miasto na wyspie, Santiago de Cuba. Agencja Reuters udostępniła nagranie, na którym widać ulice zamienione w rwące potoki.

Ulewy towarzyszące huraganowi Melissa na Kubie Źródło: Reuters/Rolando Ramis

Według meteorologów na wschodzie Kuby może spaść ponad 400-500 litrów wody na metr kwadratowy, a w obszarach górskich nawet 635 l/mkw. Takie ulewy mogą doprowadzić do katastrofalnych powodzi i lawin błotnych. Po tym, jak huragan przetoczy się przez Kubę, uderzy w Bahamy, a później Bermudy.

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel informował, że służby ratunkowe są gotowe na nadejście żywiołu. We wschodniej części kraju, nad którą przejdzie Melissa, rozmieszczone zostały załogi gotowe nieść pomóc w rozpoczęciu działań naprawczych zaraz po przejściu huraganu

- Są już brygady elektryczne, wodne, komunikacyjne i budowlane, które będą współpracować z władzami na każdym terytorium, aby naprawić szkody - powiedział, zaznaczając, że burza jest "jednym z najsilniejszych, najpoważniejszych, a może nawet najsilniejszym huraganem, jaki kiedykolwiek przeszedł przez terytorium kraju".

Prezydent poinformował, że do wtorkowego wieczoru ewakuowano ponad 735 tysięcy osób.

Stan klęski żywiołowej na Jamajce

Huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia w całej Jamajce - przekazały w środę władze. Rząd ogłosił całą wyspę "obszarem klęski żywiołowej". Zdaniem portalu stacji CNN pozwoli to na blokowanie prób zawyżania cen podstawowych produktów żywnościowych i wody. Najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie kraju, uważany za spichlerz Jamajki. Po przejściu huraganu wiele miast znalazło się pod wodą. Jak poinformował Desmond McKenzie z krajowej agencji zarządzania kryzysowego, zniszczenia są ogromne i dotyczą niemal wszystkich regionów kraju. Oświadczył, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu wielu odbiorcom. Priorytetowo mają być traktowane szpitale, stacje pomp i oczyszczalnie ścieków - przekazała agencja AFP.

Premier Andrew Holness przekazał, że ekipy ratunkowe powinny "natychmiast rozpocząć proces usuwania skutków katastrofy" na wschodnim krańcu wyspy. Zasilanie i łączność telekomunikacyjna powinny zostać tam przywrócone jeszcze w środę, za to na południu naprawy potrwają dłużej ze względu na większe zniszczenia. Szef rządu zaapelował do ludzi o zachowanie nadziei. "Nasz kraj został zdewastowany przez Melissę, ale odbudujemy go i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej" - napisał w serwisie X.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę dziennikarzom, że USA są gotowe pomoc karaibskiemu państwu.

Jamajka. Huragan Melissa zabijał

W relacji z rejonu Zatoki Meksykańskiej korespondent TVN24 Jan Pachlowski przekazał, że na chwilę obecną na Jamajce potwierdzono śmierć trzech osób, ale są to wstępne szacunki - na wyspie dopiero rozpoczyna się ocena szkód, a brak dostępu do prądu utrudnia komunikację. Władze ostrzegają przed dalszymi niebezpieczeństwami, związanymi z intensywnymi opadami deszczu, podtopieniami i osuwiskami.

Kingston, Jamajka, 28.10.2025 Źródło: Matias Delacroix/Associated Press/East News

Zalane drogi, mosty i domy

Jak podała stacja CNN, powołując się na Jamajską Agencję Robót Publicznych, w wyniku żywiołu zalane zostały drogi i mosty. Ponadto odnotowuje się przerwy w dostawach prądu. Władze otrzymują doniesienia o "poważnych zniszczeniach infrastruktury publicznej, na przykład szpitali".

- Wiele domów zostało zalanych - przekazał w rozmowie z CNN Matthew Samuda, minister ds. wody, środowiska i zmian klimatycznych Jamajki.

- Szkody w południowo-zachodniej Jamajce są rozległe. Doszło do ogromnych zniszczeń i rozległych powodzi - powiedział we wtorek w rozmowie z CNN Richard Thompson, dyrektor generalny Biura ds. Gotowości na Katastrofy i Zarządzania Kryzysowego (ODPEM).

Melissa przetacza się przez Jamajkę Źródło: PAP/EPA/Rudolph Brown

⚠ Confirmed: Live metrics show a decline in internet connectivity along the west coast of #Jamaica as Cat 5 Hurricane Melissa approaches the island, with widespread outages reported as winds bring down power lines 📉 pic.twitter.com/1py3mjRUIA — NetBlocks (@netblocks) October 28, 2025 Rozwiń

Tak huragan uderza w Jamajkę Źródło: Reuters

Burza stulecia

- To drugi najsilniejszy huragan w historii Atlantyku - przekazała meteorolożka Mary Gilbert z CNN. Najsilniejszym huraganem w historii Atlantyku był Allen. Żywioł, który szalał w 1980 roku, generował ciągły wiatr osiągający 305 km/h.

- Spodziewamy się katastrofalnej sytuacji na Jamajce. Dla tego kraju z pewnością będzie to burza stulecia - opowiadała we wtorek specjalistka Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w dziedzinie cyklonów tropikalnych Anne-Claire Fontan.

Huragan Melissa Źródło: PAP/EPA/NOAA/NESDIS/STAR GOES-19 HANDOUT