Świat

Trzęsienie ziemi w rejonie Kamczatki. Wystąpiła seria wstrząsów wtórnych

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Silne trzęsienie ziemi wystąpiło w rejonie Kamczatki na dalekim wschodzie Rosji. Miało magnitudę 7,8. Po nim nastąpiła seria wstrząsów wtórnych. Obowiązywały też ostrzeżenia przed tsunami.

W czwartek w rejonie Pietropawłowska Kamczackiego w Rosji doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wstrząs odnotowano na głębokości 10 kilometrów. Po nim nastąpiła seria wstrząsów wtórnych, których magnituda wynosiła średnio 5,8.

Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało początkowo, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,2, ale później skorygowało tę wartość do 7,8. Gubernator Kraju Kamczackiego Władimir Sołodow przekazał, że służby ratownicze zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Dodał, że nie odnotowano do tej pory żadnych zniszczeń i rannych.

"Dzisiejszy poranek po raz kolejny wystawia na próbę odporność mieszkańców Kamczatki" - napisał Sołodow w aplikacji Telegram.

Trzęsienie u wybrzeży Rosji. Ryzyko tsunami

Władze wydały ostrzeżenia przed tsunami dla wschodniego wybrzeża półwyspu Kamczackiego. Rosyjscy urzędnicy przekazali, że miejscami fale miały wysokość od 30 do 62 centymetrów. Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że wydano również alarmy przed tsunami dla części archipelagu Wysp Kurylskich na północ od Japonii. Oba ostrzeżenia zostały zniesione kilka godzin później.

Kamczatka. Region narażony na trzęsienia

W minioną sobotę, 13 września, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 u wschodnich wybrzeży półwyspu Kamczatka. Kamczatka leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - jednej z najbardziej narażonych na wstrząsy tektoniczne części świata. To obszar otaczający Ocean Spokojny, na którym dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Pas leży na styku płyt tektonicznych i to właśnie na takich obszarach odnotowywane są zazwyczaj najsilniejsze trzęsienia ziemi.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji
Źródło: USGS
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Trzęsienie ziemi na Kamczatce

Autorka/Autor: dd,anw

Źródło: USGS, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

trzęsienie ziemi, Rosja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica