W czwartek w rejonie Pietropawłowska Kamczackiego w Rosji doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wstrząs odnotowano na głębokości 10 kilometrów. Po nim nastąpiła seria wstrząsów wtórnych, których magnituda wynosiła średnio 5,8.

Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało początkowo, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,2, ale później skorygowało tę wartość do 7,8. Gubernator Kraju Kamczackiego Władimir Sołodow przekazał, że służby ratownicze zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Dodał, że nie odnotowano do tej pory żadnych zniszczeń i rannych.

"Dzisiejszy poranek po raz kolejny wystawia na próbę odporność mieszkańców Kamczatki" - napisał Sołodow w aplikacji Telegram.

Trzęsienie u wybrzeży Rosji. Ryzyko tsunami

Władze wydały ostrzeżenia przed tsunami dla wschodniego wybrzeża półwyspu Kamczackiego. Rosyjscy urzędnicy przekazali, że miejscami fale miały wysokość od 30 do 62 centymetrów. Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że wydano również alarmy przed tsunami dla części archipelagu Wysp Kurylskich na północ od Japonii. Oba ostrzeżenia zostały zniesione kilka godzin później.

Kamczatka. Region narażony na trzęsienia

W minioną sobotę, 13 września, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 u wschodnich wybrzeży półwyspu Kamczatka. Kamczatka leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - jednej z najbardziej narażonych na wstrząsy tektoniczne części świata. To obszar otaczający Ocean Spokojny, na którym dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Pas leży na styku płyt tektonicznych i to właśnie na takich obszarach odnotowywane są zazwyczaj najsilniejsze trzęsienia ziemi.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji

