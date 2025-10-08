Niedźwiedź wszedł do sklepu, dwie osoby zostały ranne Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek wieczorem do supermarketu w mieście Numata w prefekturze Gunma w środkowej Japonii wszedł niedźwiedź.

Niedźwiedź ranił dwie osoby w Japonii

Półtorametrowe zwierzę przed wejściem do sklepu przeszło przez parking. Jedna z osób została ranna właśnie tam, druga - wewnątrz sklepu. W środku około 40 osób robiło zakupy. Choć niedźwiedź kierował się do stanowiska z rybami, z relacji jednego z kierowników supermarketu wynika, że nie był zainteresowany jedzeniem.

- Wyglądało na to, że wszedł do sklepu, chciał wyjść, ale nie mógł tego zrobić, a potem stał się pobudzony - opowiadał w rozmowie z telewizją NHK. Kiedy kierownik próbował ewakuować klientów ze sklepu, zwierzę wybiegło na zewnątrz. - Często słyszałem w wiadomościach o niedźwiedziach wchodzących do sklepów, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że jeden z nich pojawi się w naszym - dodał.

Kolejny atak niedźwiedzia

W Japonii od października odnotowano dwa ataki tych zwierząt, które skończyły się śmiercią ludzi. Jak pisze CNN, jak dotąd w tym roku w wyniku ataku niedźwiedzi zginęło siedem osób. Jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych od 2006 roku, kiedy to zaczęto prowadzić statystyki.

Trudności niedźwiedzi ze zdobywaniem pożywienia

Eksperci twierdzą, że niedźwiedzie coraz częściej opuszczają swoje siedliska i wkraczają na tereny miejskie w poszukiwaniu pożywienia. Są za to odpowiedzialne zmiany klimatu.

Doskonale widać to na przykładzie żołędzi. To jedno z głównych źródeł pokarmu niedźwiedzi, ale zdarzają się lata, kiedy jest ich bardzo mało. Zdarza się, ze zwierzęta muszą polegać wyłącznie na żołędziach rosnących w górach, co może być niewystarczające. Jak tłumaczył w rozmowie z CNN w 2023 roku profesor nadzwyczajny Maki Yamamoto z Uniwersytetu Technologicznego w Nagaoce, niedźwiedzie są zmuszone do zbliżania się do osad ludzkich w poszukiwaniu owoców, kasztanów, orzechów włoskich, a także innych produktów rolnych.

W weekend japońskie media informowały o dwóch ciałach znalezionych w lasach na wyspie Honsiu. Policja podejrzewa, że za ich śmierć również odpowiedzialne są niedźwiedzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach