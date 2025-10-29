Logo TVN24
Trasa huraganu Melissa. Co jeszcze znajdzie się na drodze żywiołu

Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Prognozowane podmuchy wiatru towarzyszące huraganowi Melissa. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Źródło: ventusky.com
Huragan Melissa wędruje na północny wschód. Na jego drodze znajdą się kolejne atlantyckie archipelagi. Jakie zagrożenia niesie ze sobą żywioł? Odpowiedź na to pytanie kryje się w prognozach przygotowanych przez amerykańskich meteorologów.

W nocy z wtorku na środę czasu lokalnego huragan Melissa natarł na południowo-wschodnią Kubę. W Polsce była wtedy środa rano. Dzień wcześniej powoli poruszający się żywioł wyrządził ogromne szkody na Jamajce, w którą uderzył z siłą wiatru sięgającą 295 kilometrów na godzinę. Był to najsilniejszy huragan w historii kraju.

Huragan Melissa. Tak powódź zalewa Kubę

Huragan Melissa. Tak powódź zalewa Kubę

Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"

Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"

Huragan Melissa. Trasa

Jak wynika z map opublikowanych przez amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), w ciągu kolejnych pięciu dni Melissa ma nadal przemieszczać się na północny wschód, równolegle do wybrzeża Atlantyku.

Na Bahamach huragan spodziewany jest jeszcze w środę około godziny 14 czasu lokalnego (w Polsce będzie wtedy godzina 19). W nocy ze środy na czwartek żywioł powinien znaleźć się już poza leżącymi w tym archipelagu wyspami Turks i Caicos. Do piątkowej nocy ma on dotrzeć do Bermudów jeszcze jako huragan, czyli z prędkością wiatru wynoszącą powyżej 118 km/h. Później Melissa zacznie słabnąć, osiągając prędkość wiatru w przedziale 63-117 km/h, charakterystyczną dla burzy tropikalnej.

Prognoza przemieszczania się centrum huraganu Melissa w ciągu nadchodzących 5 dni. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Prognoza przemieszczania się centrum huraganu Melissa w ciągu nadchodzących 5 dni. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Źródło: NOAA/NHC

Niewykluczone, że porywy wiatru związane ze słabnącą Melissą dotkną także kanadyjską Nową Fundlandię - istnieje 20-procentowe prawdopodobieństwo, że wiatr muśnie wschodnie brzegi wyspy w nocy z piątku na sobotę czas lokalnego. Co ciekawe, podmuchy związane z Melissą mogą być obserwowane na wschodnim Atlantyku, stosunkowo blisko wybrzeży Islandii i Irlandii. Prawdopodobieństwo jest jednak niewielkie, bo wynosi zaledwie 5 procent. Gdyby prognoza ta doszła do skutku, wiatr związany z Melissą pojawiłby się tam najwcześniej w niedzielę wczesnym popołudniem czasu lokalnego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej (pow. 63 km/h) w ciągu nadchodzących 5 dni. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej (pow. 63 km/h) w ciągu nadchodzących 5 dni. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Źródło: NOAA/NHC
Prognoza najwcześniejszego możliwego pojawienia się wiatru o huraganowej sile. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Prognoza najwcześniejszego możliwego pojawienia się wiatru o huraganowej sile. Godziny dla strefy czasowej obowiązującej na Kubie i Bahamach
Źródło: NOAA/NHC

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: NHC, NOAA, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOAA/NHC

JamajkaKubahuragan
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
