Melissa na Jamajce. Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"

Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Ulewy towarzyszące huraganowi Melissa na Kubie
Źródło: Reuters/Rolando Ramis
Huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia na Jamajce. W wielu regionach rozpoczyna się ocena szkód, którą utrudnia brak prądu i zablokowane drogi. Jak opowiadał na antenie TVN24 Dominik Supiński, Polak mieszkający na wyspie, nawet w położonej daleko od ścieżki żywiołu stolicy niektóre ulice zmieniły się w rzeki.

Do uderzenia huraganu doszło do we wtorek w rejonie miasta New Hope na południowym wybrzeżu wyspy. Melissa zeszła na ląd jako huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona, z wiatrem sięgającym 295 kilometrów na godzinę. Silne podmuchy powalały drzewa i zrywały kable energetyczne.

Po opuszczeniu Jamajki żywioł uderzył w południowo-wschodnie wybrzeże Kuby. Na jego drodze znajdują się także inne atlantyckie archipelagi - Bahamy i Bermudy.

Melissa na Jamajce. Zniszczone szpitale, zablokowane drogi

Jak przekazała w środę stacja CNN, zachodnia Jamajka jest w znacznym stopniu odcięta od pozostałej części kraju po przejściu huraganu. Premier Jamajki Andrew Holness ogłosił stan klęki żywiołowej na terenie całego kraju. Decyzja ta miała na celu między innymi zapobieżenie spekulacyjnym podwyżkom cen w związku z niedoborem żywności, wody i innych towarów. 

- Dotychczasowe doniesienia mówią o zniszczonych szpitalach, poważnych zniszczeniach budynków mieszkalnych (...) i obiektów komercyjnych, a także o uszkodzeniach infrastruktury drogowej - powiedział premier Jamajki Andrew Holness. Pojawiły się doniesienia o ludziach odciętych przez wodę.

Według NetBlocks, serwisu monitorującego łączność internetową, we wtorek wieczorem ruch w sieci spadł na wyspie o około 70 procent. Do wtorkowego popołudnia czasu lokalnego ponad 530 tysięcy obywateli nie miało dostępu do prądu - to około 77 procent odbiorców korzystających z państwowej dystrybucji energii. Trwają prace naprawcze, przy czym priorytetowo traktuje się szpitale i pompownie wody, aby utrzymać kluczowe usługi. Prawie 15 tysięcy osób pozostaje w schronach.

Niebezpiecznie było w miejscowości Black River, położonej niedaleko miejsca uderzenia huraganu. Lokalna policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać podtopione samochody i zdewastowane budynki. Wielu mieszkańców zdecydowało się na schronienie na posterunku, ale i tam odnotowano szkody - silny wiatr wybił kilka okien i zniszczył bramę wjazdową.

Huragan Melissa. Ulicami płyną rzeki

O tym, jak wyglądała sytuacja w Kingston, stolicy Jamajki, na antenie TVN24 opowiadał Dominik Supiński, Polak mieszkający na wyspie. 

- Nie widzę szczególnych zniszczeń, ani szczególnych podtopień w mojej okolicy. Niestety, z tego co widziałem w innych częściach miasta, są dość znaczące podtopienia na niektórych ulicach. Dosłownie płyną rzeki, za oknem szaleje huragan - opowiadał. - Byłem zmuszony rozpalić świece, bo niestety nie mam już prądu.

Supiński podkreślił, że jeszcze groźniejsza sytuacja panowała w zachodniej części kraju, nad którą prowadziła ścieżka huraganu.

- Miejscowości takie jak Black River, w której często bywałem jako turysta, są niestety w dużej mierze podtopione. Dużo dachów jest pozrywane - dodał.

polak jamajka
Dominik Supiński, Polak mieszkający na Jamajce, opowiada o huraganie Melissa
Źródło: TVN24
TVN24

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Jamaica Gleaner, PAP, CNN, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica