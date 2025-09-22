Logo TVN24
Świat

Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie

Hiszpania piorun
Piorun trafił w wieżę Torre de Collserola w Barcelonie
Źródło: Reuters
Podczas niedzielnej burzy, która przeszła nad Katalonią, zginęły co najmniej dwie osoby. Jedna pozostaje zaginiona. Piorun trafił w słynną wieżę Torre de Collserola - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Zostało to uchwycone na nagraniu.

W niedzielę, 21 września, podczas intensywnych opadów deszczu, które nawiedziły Katalonię, w miejscowości Sant Quinti de Mediona doszło do tragicznego zdarzenia. Gwałtowne ulewy, przekraczające 100 litrów na metr kwadratowy, spowodowały wezbranie rzeki, która porwała samochód z ojcem i jego nieletnim dzieckiem. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. Strażacy poinformowali w poniedziałek o odnalezieniu ciała mężczyzny, prawdopodobnie ojca dziecka.

Ulewy wywołały poważne zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym oraz sparaliżowały komunikację w regionie.

Piorun trafił w słynną wieżę

Podczas równolegle trwającej gwałtownej burzy na wzgórzach Barcelony doszło do spektakularnego zjawiska. Błyskawica trafiła w wieżę telekomunikacyjną Torre de Collserola. Zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu wykonanym z okolic Obserwatorium Fabra.

Torre de Collserola, wysoka na 288 metrów wieża nadawcza, już wcześniej wielokrotnie bywała celem wyładowań. Zjawiska tego typu są stosunkowo częste w stolicy Katalonii, a sama konstrukcja została zaprojektowana tak, by wytrzymać uderzenia piorunów, odgrywając jednocześnie kluczową rolę w regionalnym systemie telekomunikacyjnym.

barcelona
Piorun uderza w wieżę Torre de Collserola w Barcelonie
Źródło: Reuters
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów

Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów

Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta

Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, La Vanguardia

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/estelsiplanetes/X

