Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie

W niedzielę, 21 września, podczas intensywnych opadów deszczu, które nawiedziły Katalonię, w miejscowości Sant Quinti de Mediona doszło do tragicznego zdarzenia. Gwałtowne ulewy, przekraczające 100 litrów na metr kwadratowy, spowodowały wezbranie rzeki, która porwała samochód z ojcem i jego nieletnim dzieckiem. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. Strażacy poinformowali w poniedziałek o odnalezieniu ciała mężczyzny, prawdopodobnie ojca dziecka.

Ulewy wywołały poważne zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym oraz sparaliżowały komunikację w regionie.

Piorun trafił w słynną wieżę

Podczas równolegle trwającej gwałtownej burzy na wzgórzach Barcelony doszło do spektakularnego zjawiska. Błyskawica trafiła w wieżę telekomunikacyjną Torre de Collserola. Zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu wykonanym z okolic Obserwatorium Fabra.

Torre de Collserola, wysoka na 288 metrów wieża nadawcza, już wcześniej wielokrotnie bywała celem wyładowań. Zjawiska tego typu są stosunkowo częste w stolicy Katalonii, a sama konstrukcja została zaprojektowana tak, by wytrzymać uderzenia piorunów, odgrywając jednocześnie kluczową rolę w regionalnym systemie telekomunikacyjnym.

