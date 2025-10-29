Logo TVN24
Świat

Helikopter rozbił się w Himalajach
Źródło: Reuters
W Himalajach, niedaleko szczytu Mount Everest, doszło do katastrofy helikoptera, który wyruszył na pomoc uwięzionym turystom. Od początku tygodnia w regionie utrzymują się niebezpieczne warunki związane z intensywnymi opadami śniegu.

Jak informują zagraniczne media, do wypadku doszło w środę w pobliżu obozu Everest Base Camp, położonego niedaleko wioski Lobuche w Himalajach. Mały helikopter został wezwany do pomocy uwięzionym w zaspach śniegu turystom. Podczas lądowania maszyna zsunęła się zbocza i rozbiła. Ucierpiał pilot, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co dzieje się z turystami.

Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni

Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni

Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"

Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"

Trudne warunki w Himalajach

Od początku tego tygodnia w Himalajach występują bardzo trudne warunki związane z pojawieniem się cyklonu znad Zatoki Bengalskiej. Układ przyniósł obfite opady deszczu w dolnych partiach pasma górskiego. Z kolei na wyższych wysokościach występują intensywne śnieżyce. Z powodu obfitych opadów śniegu zarówno chińska, jak i nepalska strona Mount Everestu została zamknięta dla turystów.

Lokalne władze zaapelowały do wspinaczy, aby nie wybierali się na wędrówki w rejony Annapurny, Manaslu i Dhaulagiri. Według prognoz niestabilna pogoda może utrzymać się co najmniej do piątku. To już druga poważna śnieżyca, jaka nawiedziła Himalaje w tym miesiącu. Na początku października setki turystów zostało uwięzionych w pobliżu wschodniej ściany Mount Everestu po tybetańskiej stronie szczytu.

Autorka/Autor: fw

HimalajeMount Everest
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica