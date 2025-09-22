Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta

|
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Skutki powodzi w zachodniej Francji
Źródło: ENEX
W niedzielę wieczorem południową i północno-zachodnią Francję nawiedziły ulewy, które doprowadziły do podtopień. W wyniku załamania pogody zginęła jedna osoba.

Niedzielnego wieczora intensywnie padało w dwóch rejonach Francji. Na południu, w Awinionie w departamencie Vaucluse, w trzy godziny spadło 108 litrów na metr kwadratowy - poinformowało Meteo-France, będące państwową agencją meteorologiczną. Lało także w departamentach Bouches-du-Rhone, Drome, Isere i Var.

Silny deszcz doprowadził do podtopień w wielu miejscowościach. Niektórzy mieszkańcy zostali uwięzieni we własnych domach, a kierowcy mieli problemy z przedarciem się przez drogi pełne wody. W poniedziałek właściciele i pracownicy sklepów sprzątali zalane lokale.

Właściciele i pracownicy sklepów w południowej Francji sprzątają zalane lokale
Właściciele i pracownicy sklepów w południowej Francji sprzątają zalane lokale
Źródło: ENEX

Auto porwane przez wodę

Mocno padało także na północnym zachodzie. Meteo-France podało, że w Paimpol w departamencie Cotes-d'Armor zanotowano opady rzędu 84 l/mkw. Wywołały one podtopienia w wielu miejscach.

Ulewy w północno-zachodniej Francji doprowadziły do śmierci jednej osoby. Została ona znaleziona w swoim aucie w rejonie Guingamp - poinformowały stację France 3 władze prefektury Cotes-d'Armor. To 55-letnia kobieta, która była w drodze do pracy, gdy jej auto porwała woda.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów

Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów

Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun

Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: franceinfo.fr, ouest-france.fr

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaulewyPowódź
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Złota polska jesień
Dziś rozpocznie się astronomiczna jesień
Ciekawostki
Zalane ulice w Como
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
Świat
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
Świat
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
Polska
Supertajfun Ragasa
Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun
Świat
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
Prognoza
Zanieczyszczenia światłem
"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Nauka
Burza, noc
Gdzie jest burza? Błyska się w dwóch regionach
Polska
Pochmurne nocne niebo
Chmury spowiją niebo nad częścią kraju
Prognoza
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
Prognoza
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
Nauka
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Prognoza
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
Prognoza
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
Nauka
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Ciekawostki
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
Świat
shutterstock_1324066523
Tajemnice widowiskowej wędrówki młodych pająków
Ciekawostki
Lato, gorąco, upał, słońce
Gorąco, ale w części kraju aura zacznie się psuć
Prognoza
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
Polska
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
Nauka
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
Prognoza
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
Świat
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie
Świat
Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie
TVN24
Wczesna jesień, chłodno
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
Prognoza
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
Nauka
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
Polska
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
Świat
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica