Świat

Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem

Huragan Nando
Huragan Nando
Źródło: Ventusky.com
Burza tropikalna Nando przekształciła się w tajfun. Żywioł nabiera na sile i zmierza w kierunku północnych Filipin. W połowie kolejnego tygodnia ma dotrzeć do południowego wybrzeża Chin.

W sobotę rano lokalnego czasu burza tropikalna Nando (znana poza Filipinami jako Ragasa) przekształciła się w tajfun o mocy porównywalnej z huraganem kategorii 1 w skali Saffira-Simpsona. PAGASA, agencja meteorologiczna Filipin, poinformowała, że żywioł utrzymuje stały wiatr o prędkości 120 kilometrów na godzinę, z podmuchami dochodzącymi do 150 km/h.

Nando stanie się supertajfunem

PAGASA podała, że Nando nabiera siły i w poniedziałek przekształci się w supertajfun. Według klasyfikacji filipińskiej agencji meteorologicznej jest to tajfun o prędkości wiatru równej lub przekraczającej 185 kilometrów na godzinę (kategoria 3 w skali Saffira-Simpsona).

W sobotę rano lokalnego czasu Nando znajdował się na Morzu Filipińskim, niecałe 800 kilometrów od wschodniego wybrzeża Luzon, najbardziej wysuniętej na północ głównej wyspy Filipin. Przesuwał się na północny-zachód z prędkością około 10 kilometrów na godzinę.

Tajfun Nando
Tajfun Nando
Źródło: NASA Worldview

Ulewy w północnych Filipinach

PAGASA prognozuje, że w poniedziałek Nando dotrze w rejon wysp Batanes i Babuyan na północ od Luzon i wtargnie na ląd lub nieznacznie go minie. Ze względu na swoją siłę tajfun wzmocni południowo-zachodni monsun i wpłynie na pogodę w północnej i centralnej części Luzon.

Już w sobotę Nando wywoływał opady i burze w części Filipin. PAGASA przewiduje, że do poniedziałku może przynieść ulewy rzędu 100-200 litrów na metr kwadratowy na wyspach Batanes i w północnej części Luzon. W poniedziałek i wtorek może tam spaść nawet 200 l/mkw.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: rappler.com

Źródło zdjęcia głównego: NASA Worldview

