Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Egipt. Nil wylał, musieli opuścić domy

|
Nil
Nil zalewa w Egipcie
Źródło: ENEX
Nil wylał na terenie dwóch egipskich prowincji, zalewając pola uprawne i zmuszając część mieszkańców do ewakuacji.

W ostatnich dniach w egipskich prowincjach Al-Buhajra i Al-Minufijja wylał Nil, doprowadzając do zalania pól uprawnych i domów. Jak zaznacza agencja prasowa Associated Press, wiele tych budynków powstało w sposób nielegalny na terenach wzdłuż delty rzeki. W mieście Aszmun wezwano rolników do pilnego opuszczenia swoich domostw.

Powódź w Egipcie. Wcześniej zalało Sudan

Przed weekendem władze Egiptu obwiniły Etiopię za podnoszący się poziom wody w Nilu i powodzie, twierdząc, że jest to spowodowane nieprawidłowym zarządzaniem przez ten kraj nową, budzącą kontrowersje zaporą na rzece.

Na początku tego tygodnia powodzie wzdłuż Nilu w ogarniętym wojną Sudanie, który graniczy zarówno z Egiptem, jak i Etiopią, zmusiły wielu mieszkańców wsi do ewakuacji swoich domów. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, agencja działająca pod auspicjami ONZ, poinformowała w czwartek, że około 100 gospodarstw domowych w Chartumie, stolicy Sudanu, również zostało zalanych.

Egipskie władze twierdzą, że zostały zmuszone do spuszczenia wody z Wysokiej Tamy na Nilu na południu kraju w pobliżu miasta Asuan, argumentując, że nie były w stanie powstrzymać podnoszącego się poziomu wody napływającej z oddalonej o ponad dwa tysiące kilometrów Etiopii.

Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła

Kto odpowiada za zalania? Tarcia między Egiptem a Etiopią

Na początku września w Etiopii zainaugurowano działalność Tamy Wielkiego Odrodzenia - największej zapory w Afryce, która ma pobudzić gospodarkę w tym kraju. Według urzędników, konstrukcja zbudowana za prawie pięć miliardów dolarów, położona na Nilu Błękitnym - jednym z dwóch głównych dopływów Nilu - w pobliżu granicy Etiopii z Sudanem, ma podwoić zdolność Etiopii do wytwarzania energii elektrycznej.

Egipt i Sudan twierdzą jednak, że zapora w Etiopii stanowi naruszenie porozumienia - sięgającego czasów kolonialnych - dotyczącego podziału zasobów wodnych Nilu.

W piątek egipskie Ministerstwo Zasobów Wodnych i Nawadniania oświadczyło, że "uważnie monitoruje rozwój sytuacji" związanej z tym, co określa jako "lekkomyślne jednostronne działania Etiopii w zakresie zarządzania nielegalną zaporą, które stanowią naruszenie prawa międzynarodowego". W oświadczeniu napisano też, że działania tego kraju stanowią "bezpośrednie zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa mieszkańców krajów położonych w dolnym biegu rzeki".

Władze w Etiopii twierdzą zaś, że nie ponoszą odpowiedzialności za powodzie w dolnym biegu rzeki, a nowa tama faktycznie pomogła "zmniejszyć katastrofalne skutki", jakie powodzie mogłyby spowodować w sąsiednim Sudanie.

Trwają wysiłki dyplomatyczne mające na celu rozwiązanie sporów dotyczących praw do wody z Nilu, ponieważ napięcia między Etiopią a jej sąsiadami położonymi w dolnym biegu rzeki utrzymują się.

Etiopska Tama Wielkiego Odrodzenia
Etiopska Tama Wielkiego Odrodzenia
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: Associated Press, Business Insider Affrica

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
EgiptEtiopiaSudan
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Sztorm na Bałtyku i silny wiatr w Ustce
To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm
Prognoza
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Świat
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica