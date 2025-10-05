Tajfun Matmo uderzył we wschodnie wybrzeże hrabstwa Xuwen w prowincji Guangdong w niedzielę około godziny 15 lokalnego czasu (w Polsce było wtedy przed godz. 9).
Chiny. Tajfun Matmo uderzył w okresie świątecznym
Według krajowego chińskiego centrum meteorologicznego, w momencie zbliżania się do wybrzeża Chin wiatr osiągał prędkość 151 kilometrów na godzinę.
Loty i promy na wyspie Hainan zostały odwołane już w sobotę wieczorem z uwagi na zbliżający się silny wiatr i ulewny deszcz.
W mieście Zhanjiang wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i uszkodził rusztowania, zmuszając ponad 116 tys. mieszkańców do ewakuacji do tymczasowych schronień - podała państwowa stacja telewizyjna CCTV. W niedzielę wstrzymano działalność przedsiębiorstw i transportu publicznego, a wszystkie loty do i z miasta zostały zawieszone.
Tajfun Matmo. Wielkie święto w Chinach, miliardy podróży
Tajfun nawiedził ten rejon kraju w trakcie ośmiodniowego okresu świątecznego, zwanego Złotym Tygodniem, który rozpoczął się w środę. Według szacunków podanych przez państwowe media, w tym czasie ludzie mają odbyć ponad dwa miliardy podróży.
Żywioł w zeszłym tygodniu spowodował spustoszenie na Filipinach.
Autorka/Autor: dd
Źródło: Reuters, CCTV
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/XINHUA/Pan Yujie