Tajfun Matmo uderzył we wschodnie wybrzeże hrabstwa Xuwen w prowincji Guangdong w niedzielę około godziny 15 lokalnego czasu (w Polsce było wtedy przed godz. 9).

Chiny. Tajfun Matmo uderzył w okresie świątecznym

Według krajowego chińskiego centrum meteorologicznego, w momencie zbliżania się do wybrzeża Chin wiatr osiągał prędkość 151 kilometrów na godzinę.

Loty i promy na wyspie Hainan zostały odwołane już w sobotę wieczorem z uwagi na zbliżający się silny wiatr i ulewny deszcz.

W mieście Zhanjiang wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i uszkodził rusztowania, zmuszając ponad 116 tys. mieszkańców do ewakuacji do tymczasowych schronień - podała państwowa stacja telewizyjna CCTV. W niedzielę wstrzymano działalność przedsiębiorstw i transportu publicznego, a wszystkie loty do i z miasta zostały zawieszone.

Tajfun Matmo. Wielkie święto w Chinach, miliardy podróży

Tajfun nawiedził ten rejon kraju w trakcie ośmiodniowego okresu świątecznego, zwanego Złotym Tygodniem, który rozpoczął się w środę. Według szacunków podanych przez państwowe media, w tym czasie ludzie mają odbyć ponad dwa miliardy podróży.

Żywioł w zeszłym tygodniu spowodował spustoszenie na Filipinach.

