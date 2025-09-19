Logo TVN24
Świat

Burza tropikalna dotarła do Chin. Na horyzoncie widać potężny tajfun

|
Burza tropikalna Mitag
Burza tropikalna Mitag
Źródło: Ventusky.com
W piątek do południowo-wschodniego wybrzeża Azji dotarła burza tropikalna Mitag, przynosząc ze sobą silny wiatr i ulewy. Władze nadmorskich miast przygotowały się na nadejście żywiołu. Meteorolodzy przewidują, że w przyszłym tygodniu region ten może nawiedzić potężny tajfun.

Burza tropikalna Mitag to 17. nazwane zjawisko w obecnym sezonie tajfunów. Maksymalna zarejestrowana siła wiatru w pobliżu jej centrum osiągała około 90 kilometrów na godzinę. W piątek po południu Mitag dotarł do południowo-wschodniego wybrzeża Chin w okolicach miasta Shanwei. Służby meteorologiczne poinformowały, że kieruje się na północny zachód z prędkością 10-15 km/h i będzie słabnąć w miarę przesuwania się w głąb lądu.

Burza tropikalna Mitag
Burza tropikalna Mitag
Źródło: NASA Worldview

Kutry rybackie uwięzione w portach

Służby podały, że Mitag ma przynieść silny wiatr i ulewy na znacznym obszarze chińskiej prowincji Guangdong. Z tego powodu władze Shanwei wdrożyły szereg środków bezpieczeństwa. Do południa w czwartek ponad 7000 kutrów rybackich wróciło do portów. 165 pracowników farm rybnych zostało ewakuowano na ląd.

Władze podjęły także inne środki ostrożności. Zamknęły nadmorskie atrakcje turystyczne i odwołały zajęcia we wszystkich szkołach w mieście. Ponadto ograniczenia dotknęły transport. Jak poinformowała policja drogowa Shanwei, w piątek o 13 zamknięto wszystkie punkty poboru opłat na autostradach. W pobliskim Hongkongu zawieszono kursowanie kolejki linowej na wyspie Lantau.

Potężny tajfun na horyzoncie

Służba meteorologiczna Hongkongu ostrzegła przed kolejną burzą, która uformowała się na północno-zachodnim Pacyfiku. Ragasa, bo takie otrzymała imię, przesunie się w najbliższych dniach w okolice cieśniny Luzon na północ od Filipin. Meteorolodzy prognozują, że w przyszłym tygodniu przekształci się w potężny tajfun, z prędkością wiatru dochodzącą do 185 km/h.

"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: info.newsgd.com, scmp.com

Źródło zdjęcia głównego: NASA Worldview

