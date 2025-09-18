Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało

Cenna bransoletka skradziona z muzeum Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu egipskie ministerstwo turystyki i starożytności poinformowało, że z laboratorium renowacyjnego w Muzeum Egipskim w Kairze 9 września zniknęła cenna bransoletka, licząca trzy tysiące lat. W czwartek władze przekazały, że wartościowy przedmiot został skradziony, a następnie przetopiony.

Złota bransoletka, ozdobiona kulkami z lapis lazuli, pochodzi z okresu rządów faraona Amenemope z XXI dynastii (1070-945 p.n.e.).

Wszczęto śledztwo

Wszczęto wewnętrzne śledztwo i wystosowano ostrzeżenia "do wszystkich jednostek archeologicznych na lotniskach i punktach granicznych, jak również portów morskich" - podkreślono w komunikacie ministerstwa. Zaginięcie bransoletki stwierdzono podczas inwentaryzacji w laboratorium.

Egipt. Cenna bransoletka z muzeum przetopiona

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych udało się namierzyć złodzieja - był to specjalista od renowacji muzeów, który zabrał cenny przedmiot i sprzedał go handlarzowi, a ten przekazał go właścicielowi warsztatu w historycznej dzielnicy jubilerskiej Kairu. Właściciel warsztatu sprzedał go następnie hucie złota, która przetopiła bransoletkę wraz z innymi przedmiotami.

Ministerstwo poinformowało, że podejrzani zostali aresztowani, a dochody ze sprzedaży (określone na około 194 tysiące funtów, egipskich, czyli około 14,5 tysiąca złotych) zostały skonfiskowane.

W Muzeum Egipskim w Kairze, które powstało na początku XX wieku na placu Tahrir, znajduje się około 170 tysięcy cennych artefaktów, w tym złota maska pogrzebowa Amenemope. Jedna z najsłynniejszych kolekcji placówki, czyli przedmioty znalezione w grobowcu Tutanchamona, ma zostać przeniesiona do nowego Wielkiego Muzeum Egipskiego, którego oficjalne otwarcie jest planowane na 1 listopada.