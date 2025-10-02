Logo TVN24
Świat

"Popularniejszy od Szekspira" czarny łabędź wyrzucony z miasta

Czarny łabędź
Przelot łabędzi w Fäboda, Finlandia
Źródło: Kontakt24/ Wioletta
Czarny łabędź z angielskiego miasta Stratford-Upon-Avon nazywany "Panem Terminatorem" został złapany i wywieziony. Wszystko przez jego ataki na inne ptaki, choć wyjątkowy łabędź wcześniej zdążył stać się lokalną atrakcją. - Stał się popularniejszy niż sam William Szekspir - stwierdził strażnik łabędzi.
Kluczowe fakty:
  • Czarny łabędź trafił do angielskiego miasta kilka miesięcy temu, jednak zaczął atakować tamtejsze łabędzie nieme.
  • Ptak musiał zostać odłowiony i przetransportowany do innego miejsca.
  • Łabędzie są chronione w Wielkiej Brytanii, ponieważ uważa się je za własność królewską.

Czarny łabędź, nazwany początkowo przez mieszkańców Reggie, przybył do Stratford-Upon-Avon dziewięć miesięcy temu i zadomowił się w lokalnej rzece. Jak mówił cytowany przez "Independent" Cyril Bennis, który od 45 lat sprawuje funkcję strażnika łabędzi w tym mieście, początkowo Reggie wzbudzał wśród mieszkańców dużą ekscytację. Czarny łabędź nie jest bowiem gatunkiem naturalnie występującym w brytyjskich rzekach - pochodzi z Australii.

Pan Terminator "popularniejszy niż William Szekspir"

- Nie ma wątpliwości, że stał się popularniejszy niż sam William Szekspir - powiedział. Słynny angielski poeta i dramaturg pochodził właśnie z tego miasta. - Wszyscy przyjeżdżali, żeby zobaczyć czarnego łabędzia. Z jednej strony, było wspaniale. Z drugiej strony, w jakimś sensie budziło to pewną nerwowość, ponieważ nie chcieliśmy, żeby się zadomowił i żeby zbytnio nie zaprzyjaźnił się z naszymi łabędziami niemymi - mówił strażnik.

W mieście mieszka 60 łabędzi niemych. Opiekujący się łabędziami pan Bennis nie chciał, aby gatunki zbytnio się wymieszały. Po paru miesiąc okazało się jednak, że czarny łabędź nie jest przyjaźnie nastawiony do swoich białych towarzyszy.

Wówczas pan Bennis nadał łabędziowi nowy pseudonim: Pan Terminator. Czarny łabędź okazał się bowiem agresywny i zaczął atakować łabędzie nieme. Doszło nawet do tego, że wyrzucił jednego z innych samców oraz jego łabędziątko oraz próbował przejąć jego terytorium i partnerkę.

Czarny łabędź odłowiony

Początkowo strażnik łabędzi nie chciał go odłowić, ponieważ obawiał się reakcji mieszkańców, którzy zdążyli go polubić. W końcu nie było jednak wyboru, lecz złapanie ptaka nie było łatwe. Jak mówi pan Bennis, wciąż dochodzi on do siebie, a jego klatka piersiowa jest obolała po walce z łabędziem. Ptaka udało się jednak uspokoić i umieścić w specjalnym worku. Przebywa teraz w lokalnym parku, skąd trafi do Dawlish Waterfowl Centre w Devon, które znane jest ze swojej hodowli czarnych łabędzi.

Strażnik łabędzi Bennis zapewnił, że teraz rzeka jest znów spokojna, a łabędzie nieme, które w Wielkiej Brytanii są uważane za własność królewską i chronione, odpoczywają. Strażnik wyraził nadzieję, że król Karol będzie zadowolony z pozbycia się spośród łabędzi niemych jednego zbłąkanego czarnego łabędzia.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica