Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Nad Polską przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z wielkim wirem Bernward z centrum nad Morzem Barentsa. Niż tłoczy z północy w nasz rejon Europy chłodne masy powietrza polarnego, na których czole uformował się deszczowy front, kroczący przez kraj. Ciepłe masy powietrza są definitywnie odsuwane na południowy wschód, a temperatura w kraju zalicza mocny spadek. Co więcej, za masami polarnymi napiera zimne powietrze arktyczne, które doprowadza do formowania się niewielkiego frontu chłodnego, który otrze się we wtorek o krańce północne Polski.

W środę fronty odsuną się, a kraj obejmie pogodny wyż Petralilly znad Morza Północnego. Chłodne, rześkie powietrze wleje się nad cały kraj. W kolejnych dniach pogodę nadal kształtować ma wyż, którego centrum przemieszczać się będzie w stronę Bałtyku, Polski i Ukrainy. Chmury mają mocniej kłębić się w chłodnym powietrzu, ale nie powinno padać.

W piątek i sobotę na wyż zacznie napierać układ niżowy znad północnych Włoch, który przyniesie ulewy nad południową Europą i śnieżyce w Alpach. O Polskę zahaczyć ma tylko na chwilę, niosąc deszcz głównie w Sudetach. Wyż ma być jednak na tyle silny, by nie wpuścić deszczowych chmur w głąb Polski. W nasz rejon kontynentu zaczną natomiast nadciągać cieplejsze masy powietrza. Dzięki zmianie cyrkulacji powietrza z północnej na południową, przez kilka dni utrzyma się łagodna, słoneczna pogoda.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Na wtorek prognozujemy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na północy, zachodzie i w centrum Polski. Opady wystąpią na południu i wschodzie kraju - ich suma wyniesie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Ponadto przelotny deszcz może się pojawić na Pomorzu i Warmii. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubelskiej i w Wielkopolsce. Powieje wiatr północny, na ogół umiarkowany.

Środa będzie pogodna, tylko na wschodzie kraju wystąpi więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna nie przekroczy 14 st. C na Suwalszczyźnie, 16 st. C w centrum kraju oraz 17 st. C miejscami na zachodzie i południu. Nadciągnie wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C w pasie od Pomorza, przez centrum kraju po Podkarpacie. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach o prędkości do 60 km/h.

W piątek na zachodzie i południu Polski prognozowany jest wzrost zachmurzenia kłębiastego, natomiast na Śląsku może wystąpić przelotny deszcz. Poza tym będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 16-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny.

Prognoza na sobotę

W sobotę spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Nadciągnie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny.