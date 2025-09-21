Logo TVN24
Prognoza

Upał, burze. Ostrzeżenia IMGW

|
Upał na horyzoncie
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda miejscami będzie dziś nie tylko uciążliwa, lecz także niebezpieczna. W niedzielę 21.09 obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem. Mogą do nich dołączyć także alarmy przed silnymi opadami deszczu z burzami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali, a także prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

  • śląskiego;
  • małopolskiego (poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim);
  • świętokrzyskiego, dla powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego;
  • podkarpackiego, dla powiatów: tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW będą w mocy do godziny 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę w woj. zachodniopomorskim mogą pojawić się ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami - wynika z prognozy zagrożeń opublikowanej przez IMGW.

Prognoza zagrożeń na niedzielę
Prognoza zagrożeń na niedzielę
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło: RCB

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
