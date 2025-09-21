Upał, burze. Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali, a także prognozę zagrożeń.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Alarmy pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:
- śląskiego;
- małopolskiego (poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim);
- świętokrzyskiego, dla powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego;
- podkarpackiego, dla powiatów: tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego.
Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia IMGW będą w mocy do godziny 18 w niedzielę.
Prognoza zagrożeń na niedzielę
W niedzielę w woj. zachodniopomorskim mogą pojawić się ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami - wynika z prognozy zagrożeń opublikowanej przez IMGW.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock